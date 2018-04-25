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Пассажиропоток аэропорта Рига вырос на 20%
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Пассажиропоток аэропорта Рига вырос на 20% 

РЖД-Партнер 28 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Грузопоток аэропорта за январь — март 2018 года вырос на 68,2%, до 7,932 тыс. т. Число обслуженных рейсов за три месяца увеличилось на 16%, до 17,8 тыс.
В марте 2018 года по сравнению с мартом 2017-го пассажиропоток вырос на 20,4%, до полумиллиона человек.
Наиболее популярными маршрутами в этом году стали Лондон (+8,7%), Москва (+12,6%) и Хельсинки (+24,7%).
Согласно пассажиропотоку, 50,6% рынка занимает национальная авиакомпания airBaltic. На второй позиции — ирландская Ryanair с долей 17,1%, и на третьем месте — венгерская WizzAir с 10,8%.
В I квартале аэропорт Рига обслужил 44% от всего пассажиропотока стран Балтии и около 55% всех грузов.
В прошлом году пассажиропоток аэропорта составил 6 млн человек.
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