Игорный бизнес принёс бюджету Московской области в марте 3,5 млн рублей 

Сумма поступлений по налогу на игорный бизнес в бюджет Московской области за первый квартал 2018 года составила 7 млн рублей. Соответствующая информация опубликована в отчёте об исполнении бюджета, размещённого на сайте бюджета Московской области. Сумма поступлений по налогу на игорный бизнес за март 2018 года составила 3,5 млн рублей. При этом утверждённые бюджетные назначения на 2018-й составляют 25,14 млн Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат. Ставки» в «ВК».