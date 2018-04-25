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Игорный бизнес принёс бюджету Московской области в марте 3,5 млн рублей
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Игорный бизнес принёс бюджету Московской области в марте 3,5 млн рублей 

Чемпионат.com 26 минут назад
Сумма поступлений по налогу на игорный бизнес в бюджет Московской области за первый квартал 2018 года составила 7 млн рублей. Соответствующая информация опубликована в отчёте об исполнении бюджета, размещённого на сайте бюджета Московской области. Сумма поступлений по налогу на игорный бизнес за март 2018 года составила 3,5 млн рублей. При этом утверждённые бюджетные назначения на 2018-й составляют 25,14 млн  Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат. Ставки» в «ВК».
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