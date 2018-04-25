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Названы самые дорогие и самые доступные районы Тбилиси для покупки жилья
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Названы самые дорогие и самые доступные районы Тбилиси для покупки жилья 

Prian.ru 36 минут назад
Фото: Prian.ru
Средняя стоимость продажи жилых объектов в районе Мтацминда составила $1 010, а аренды — $8,5 за кв.м в месяц. В районе Глдани цена «квадрата» — в среднем, $535, а аренды — $4,3. В 2017 году средние цены продажи колебались в пределах $790 — 870, а аренды — $7 — 7,4 за кв.м, сообщает Sputnik. Причем стоимость съемного жилья почти не поменялась, а вот цена продажи снизилась почти во всех районах столицы.
Также в исследовании отмечено, что со второго квартала 2017 года начала дешеветь коммерческая недвижимость. В результате, к четвертому кварталу средняя цена достигла рекордно низкой отметки — $1 030. Падение относится и к аренде нежилой собственности.
Рынок недвижимости в 2017 году оживился в Батуми и Кутаиси, но цены продажи здесь снизились на 1,7% и 3,9% соответственно. Между тем, приобрести жилье в Батуми по-прежнему вдвое дороже в сравнении с Кутаиси: $740 против $350 за «квадрат».
Кстати, элитное жилье в Грузии пользуется популярностью. Но приобретают его в основном состоятельные иностранцы.
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