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Фондовый рынок США открылся падением
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Фондовый рынок США открылся падением 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Reuters
Американский фондовый рынок открылся падением, об этом свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones опустился на 0,17% и составил 23 983,01 пункта.
Индекс S&P 500 просел на 0,35%, до 2625,31 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ уменьшился на 0,13% и составил 6998,40 пункта.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 11,6 коп., до 75,32 руб., курс доллара вырос на 8,5 коп., до 61,74 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 9,89 коп., составив 67,85 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
Цены на нефть снижаются на новостях о росте запасов нефти в США. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,08%, до $73,8 за баррель, цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,13% — до $67,61 за баррель.
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