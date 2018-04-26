РЖД распродает билеты на «Аллегро» в дни матчей ЧМ 

Стоимость проезда на скоростных поездах «Аллегро» в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге снизится на четверть, сообщили в пресс-службе РЖД.
Предложение распространяется на 19, 26 июня и 3, 10, 14 июля. Однако речь идёт лишь о двух рейсах — скидку получат пассажиры поездов, которые отправляются из Хельсинки в Петербург в 10:00 и в 15:00. Таким образом, болельщики могут успеть к вечеру на матч. Так, вторым классом из финской столицы футбольные болельщики из Финляндии смогут доехать за 59 евро вместо обычных 79 евро, а первым классом — за 104 евро вместо 132 евро. Ранее сообщалось, что с апреля при определённых условиях действуют сниженные тарифы на «Аллегро».
По материалам «Фонтанки» Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.