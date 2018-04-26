Ещё
РЖД распродает билеты на «Аллегро» в дни матчей ЧМ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США

РЖД распродает билеты на «Аллегро» в дни матчей ЧМ 

Собака 36 минут назад
Фото: Собака
Стоимость проезда на скоростных поездах «Аллегро» в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге снизится на четверть, сообщили в пресс-службе РЖД.
Предложение распространяется на 19, 26 июня и 3, 10, 14 июля. Однако речь идёт лишь о двух рейсах — скидку получат пассажиры поездов, которые отправляются из Хельсинки в Петербург в 10:00 и в 15:00. Таким образом, болельщики могут успеть к вечеру на матч. Так, вторым классом из финской столицы футбольные болельщики из Финляндии смогут доехать за 59 евро вместо обычных 79 евро, а первым классом — за 104 евро вместо 132 евро. Ранее сообщалось, что с апреля при определённых условиях действуют сниженные тарифы на «Аллегро».
По материалам «Фонтанки» Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
У Кейт Миддлтон и принца Уильяма родился второй сын YouTube перестал работать в Петербурге и нескольких регионах России Рэпер Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель118
Глава МЧС ответил Михалкову175
«Лучше бы умер. Нет человека — нет проблемы»62
Новая угроза: как Америка подкосит рубль208
Новая схема мошенничества появилась в РФ9
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
00:52
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель
Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
01:29
Что происходит с ГЛОНАСС?
Технологии Наука и техника
03:44
Почему Украина закрыла свои воды от РФ
Украина В мире
09:17
Глава МЧС ответил Михалкову
Общество
14:53
«Прогресс МС-07» ушел с орбиты
Технологии Наука и техника
03:42
Пентагон пожаловался на РЭБ в Сирии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение