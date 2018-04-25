Наш ответ Трампу: бей своих, чтоб чужие боялись?

Еще с 2014 года российский обыватель усвоил, что нам не так страшны санкции, как контрсанкции. Кто не помнит запрет европейских продуктов, давку бульдозерами и сжигание пармезана и хамона, повышение цен и снижение качества продуктов? Наша месть хоть и предназначалась Западу, но так или иначе долетела практически до каждого россиянина. Поэтому новый пакет ответных мер в России ждут с неменьшей опаской, чем за океаном.

В новый черный список могут попасть продукты, лекарства, алкоголь, сигареты, автомобили и прочие товары из Штатов. Оборот между нашими странами не такой большой и составляет, по данным Минэкономразвития, около 23 мрлд долларов. США на 6-м месте среди наших внешнеторговых партнеров. Катастрофы, как уверяют депутаты, не произойдет, но мы-то понимаем, что незамеченными новые меры не останутся.

Так, например, уже тревожатся металлурги и авиастроители, у которых налажено плотное сотрудничество с США. По данным таможни, Россия в прошлом году ввезла из США самолетов и двигателей на 3,7 млрд долларов, а экспортировала титана на 500 млн долларов. В «ВСМПО-Ависма» , которая сотрудничает с компанией «Боинг» , уже заявили, что контрсанкции могут нанести ущерб компании.

Главную опасность эксперты видят в структурном перекосе: мы поставляем в США в основном сырье, а получаем-то товары. Сервис «Бандеролька» составил перечень самых популярных чисто американских продуктов: айпады, джинсы Levi's, одежда и обувь брендов Nike, Calvin Klein, Converse, ювелирка Tiffany, очки Ray Ban, конструкторы Lego. Чистыми made in USA являются виски Jack Daniel's и автомобили «Шевроле» и «Кадиллак».

Но если пропажа с наших прилавков крепкого солодового напитка для кого-то неприятна, но все же не смертельна, то, например, с лекарствами все печальнее. Всероссийский союз пациентов уже выпустил открытое письмо, в котором просит исключить из санкционного перечня все медикаменты. Активисты уверяют, что из 1000 лекарств, завозимых из-за океана, 90 вообще не имеют аналогов и даже производимые в России препараты частично используют американское сырье. Против «15-го пункта» (лекарства) высказался даже Минздрав

Другой немаловажный вопрос: как далеко зайдут народные избранники в антиамериканском раже? Будем ли мы выкорчевывать все, что родилось под американском лейблом, или у товаров, которые производят за пределами США, будет поблажка? Ведь те же айфоны собирают в Китае . В России также немало американских производств. Филиалов «Пепси» и «Кока-колы» в России больше 80 штук, на них работают российские граждане, частично используется отечественное сырье. У сигаретных гигантов Marlboro и Philip Morris под 100 филиалов в нашей стране. Под Питером работает огромный завод по сборке автомобилей «Форд» . И наконец, как определить теперь, чей он, американский бургер из московского или калужского «Макдоналдса» — наш или «вражеский»?

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