Глобальный рынок воздушных грузовых перевозок вырастет на 4,5% в 2018 году

В 2017 году рынок увеличился на 9%, продемонстрировав высший показатель с 2010 года.

На рост перевозок влияет активное повышение спроса на транспортировку фармацевтической и скоропортящейся продукции, отмечают эксперты IATA.