Глобальный рынок воздушных грузовых перевозок вырастет на 4,5% в 2018 году 

В 2017 году рынок увеличился на 9%, продемонстрировав высший показатель с 2010 года.
На рост перевозок влияет активное повышение спроса на транспортировку фармацевтической и скоропортящейся продукции, отмечают эксперты IATA.
Так, за последние 4 года международный аэропорт Гонконг (HKIA) увеличил объем отправки фармпродукции на 12%. С целью дальнейшего развития холодной логистической цепи HKIA инвестировал в ее развитие более $2 млн Общая площадь холодильных камер составляет 5 тыс. кв. м, расположенных в трех грузовых терминалах.