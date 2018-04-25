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Глобальный рынок воздушных грузовых перевозок вырастет на 4,5% в 2018 году
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Глобальный рынок воздушных грузовых перевозок вырастет на 4,5% в 2018 году 

РЖД-Партнер 58 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
В 2017 году рынок увеличился на 9%, продемонстрировав высший показатель с 2010 года.
На рост перевозок влияет активное повышение спроса на транспортировку фармацевтической и скоропортящейся продукции, отмечают эксперты IATA.
Так, за последние 4 года международный аэропорт Гонконг (HKIA) увеличил объем отправки фармпродукции на 12%. С целью дальнейшего развития холодной логистической цепи HKIA инвестировал в ее развитие более $2 млн Общая площадь холодильных камер составляет 5 тыс. кв. м, расположенных в трех грузовых терминалах.
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