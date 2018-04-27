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Трутнев поручил увеличить товарооборот между Монголией и ДФО до $500 млн
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Трутнев поручил увеличить товарооборот между Монголией и ДФО до $500 млн 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Газета.Ru
Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поставил задачу увеличить товарооборот между Дальним Востоком России и Монголией в 12 раз, до $500 млн Об этом сообщается РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу полпредства.
"Торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами демонстрирует хорошую тенденцию. Объем товарооборота в 2017 году составил $1,4 млрд, что почти на 50% больше показателей 2016 года. Но нам необходимо улучшать эти показатели более активно вовлекая субъекты российского Дальнего Востока… Объем внешней торговли ДФО с Монголией в 2017 году составил $41,5 млн, в том числе экспорт $41,1 млн Нам необходимо увеличить эту цифру до $500 млн", — сказал Трутнев.
Как стало известно, Минвостокразвития, Минэкономразвития и Минприроды России в течение трех месяцев совместно проведут анализ потенциала ДФО для реализации совместных с Монголией проектов.
Ранее сообщалось, что Минфин выделит деньги на льготные авиабилеты для Дальнего Востока.
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