Трутнев поручил нарастить товарооборот между Монголией и Дальним Востоком

Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе визита в Монголию провел встречи с премьер-министром страны Ухнаагийном Хурэлсухом и вице-премьером правительства Монголии Улзийсайханы Энхтүвшином. В ходе визита полпреда в страну обсуждаются совместные проекты в области сельского хозяйства, энергетики, логистики. В плане — встреча Трутнева с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой.

"Торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами демонстрирует хорошую тенденцию. Объем товарооборота в 2017 году составил 1,4 миллиарда долларов, что почти на 50% больше показателей 2016 года. Но нам необходимо улучшать эти показатели более активно вовлекая субъекты российского Дальнего Востока…. Объем внешней торговли ДФО с Монголией в 2017 году составил 41,5 миллиона долларов, в том числе экспорт 41,1 миллиона долларов. Нам необходимо увеличить эту цифру до 500 миллионов", — сказал Трутнев.

Отмечается, что Минвостокразвития, Минэкономразвития Минприроды России, которое выступает координатором межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, в течение трех месяцев совместно проведут анализ потенциала ДФО для реализации совместных с Монголией проектов, составят номенклатуру товаров, которые могут экспортировать с Дальнего Востока в Монголию.

Основу экспорта с Дальнего Востока в Монголию в 2017 году составили минеральные ресурсы, топливо, нефть и продукты переработки, электромашины. Полпред отметил, что эти показатели имеют потенциал для роста, но необходимо развивать и новые направления сотрудничества.