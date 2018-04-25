Мосбиржа провела круглый стол с участниками рынка 

Мосбиржа провела круглый стол с участниками рынкаВначале совещания, присутствующие обсудили обязательные требования к наличию дивидендной политики, которое касается всех эмитентов, чьи акции торгуются на бирже. В декабре прошлого года Мосбиржа опубликовала сборник методических рекомендаций по формированию дивидендной политики для публичных компаний.
— С целью повышения инвестиционной привлекательности, большинство наших эмитентов прислушались к методическим рекомендациям, и перешли на промежуточные выплаты дивидендов. К этому присоединились и брокеры, которые стали больше доверять тем компаниям, которые регулярно выплачивают дивиденды, — заявила управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова.
Присутствующие единогласно поддержали позицию Анны Кузнецовой и высказались за увеличение прозрачности дивидендной политики.