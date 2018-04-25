В школе во 2-м Южнопортовом проезде проходит акция «Вода и здоровье»

В настоящее время в школе № 2129 имени Петра Романова проходит всероссийская экологическая акция «Вода и здоровье». Целью акции является привлечение внимания школьников и молодежи к современным проблемам экологии. Об этом рассказала заместитель директора образовательной организации Алла Скобцова.

— В ходе акции на базе образовательной организации была создана команда единомышленников-эколидеров, которые активно включились в работу по пропаганде социально-значимых экологических проектов под руководством координаторов и учителей естественнонаучного цикла. Для качественного осуществления задач, предусмотренных данной акцией, был составлен план мероприятий, регулирующий работу школьных эколидеров и волонтеров. От ГБОУ Школа № 2129 для участия в акции «Вода и здоровье» был зарегистрирован 41 эколидер, — сообщила Скобцова.

В настоящее время загружено 11 отчетов о проделанной работе, проведено 46 уроков, 8 мероприятий экологической направленности, таких как городской субботник, сбор макулатуры «Сохрани дерево», конкурс экологических плакатов, викторина «Великие тайны воды», экологическая игра с воспитанниками дошкольных групп «Водичка, умой детям личико», игры: «Угадай мелодию», «Журчат ручьи». Также под руководством эколидеров и волонтеров запланировано участие обучающихся школы в городской акции «Чистые берега» по очистке прибрежной зоны Нагатинского затона. (ео)