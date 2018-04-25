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Собаки Выборгской таможни учуяли на границе с Финляндией почти 5 млн рублей
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Собаки Выборгской таможни учуяли на границе с Финляндией почти 5 млн рублей 

Ivyborg.ru 53 минуты назад
Фото: Ivyborg.ru
Более 20 раз с начала 2018 года служебные собаки помогали выявить контрабандистов на границе с Финляндией, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.
По данным ведомства, благодаря нюху четвероногих сотрудников на пунктах пропуска пять раз задерживали граждан с крупными суммами наличных в рублях, долларах и евро. Общая сумма изъятых денег составила более 4,7 млн рублей.
Помимо этого, собаки дважды помогли задержать туристов с наркотиками, трижды собаки обнаружили у пересекающих границу людей психотропные вещества., Благодаря нюху четвероногих сотрудников также были задержаны табачные контрабандисты, у которых конфисковали свыше 2200 пачек сигарет и более 103 кг табачной продукции.
Всего в Выборгской таможне работает 17 служебных собак.
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