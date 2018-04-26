Рынок недвижимости Лазурного Берега восстанавливает позиции

Это стало облегчением после семи трудных лет, когда российские покупатели, которые подстегивали цены в ультра-премиальном сегменте рынка в течение десятилетия, исчезли. По словам экономистов, бывший французский президент Франсуа Олланд не сильно привлекал иностранных инвесторов, но выборы в 2017 году Эммануэля Макрона способствуют восстановлению и возвращают на рынок как французских, так и международных покупателей, сообщает New York Times

Рынок жилья класса люкс стоимостью от $1,8 млн может превысить $122 млн в этом году за счет объектов, расположенных в Санкт-Жан-Кап-Ферра, Сен-Тропе и Кап-д'Антибе, где спрос наиболее высок. Причем чем ближе к морю — тем выше спрос.

Но наиболее активная часть рынка роскоши находится в нижнем ценовом сегменте: объекты стоимостью до $6 миллионов наиболее подвержены дисбалансу спроса и предложения.