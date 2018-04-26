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Рынок недвижимости Лазурного Берега восстанавливает позиции
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Рынок недвижимости Лазурного Берега восстанавливает позиции 

Prian.ru 52 минуты назад
Фото: Prian.ru
Это стало облегчением после семи трудных лет, когда российские покупатели, которые подстегивали цены в ультра-премиальном сегменте рынка в течение десятилетия, исчезли. По словам экономистов, бывший французский президент Франсуа Олланд не сильно привлекал иностранных инвесторов, но выборы в 2017 году Эммануэля Макрона способствуют восстановлению и возвращают на рынок как французских, так и международных покупателей, сообщает New York Times.
Рынок жилья класса люкс стоимостью от $1,8 млн может превысить $122 млн в этом году за счет объектов, расположенных в Санкт-Жан-Кап-Ферра, Сен-Тропе и Кап-д'Антибе, где спрос наиболее высок. Причем чем ближе к морю — тем выше спрос.
Но наиболее активная часть рынка роскоши находится в нижнем ценовом сегменте: объекты стоимостью до $6 миллионов наиболее подвержены дисбалансу спроса и предложения.
Англичане составляют 25% от всех покупателей на Французской Ривьере, в то время как местные жители занимают 20% рынка, по данным Knight Frank. Также есть инвесторы из Норвегии, Швеции, Германии, Швейцарии и США (в основном жители Нью-Йорка, Бостона и Майами). Часто покупают дома на Лазурном берегу граждане стран Ближнего Востока — в основном, из Объединенных Арабских Эмиратов и Монако.
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