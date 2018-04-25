Специальное предложение: ваниль Мадагаскара откроет для России новый прибыльный рынок

Мировой спрос на ваниль сегодня во много раз превышает предложение. За последние шесть лет стоимость одной из самых дорогих специй в мире выросла до рекордных отметок — с 20 до 600 долларов за один килограмм ванили. А так как около 80% всех поставок сегодня приходится на Мадагаскар , эксперты советуют российским предпринимателям уделить пристальное внимание сотрудничеству в этой отрасли.

Потенциал Мадагаскара для российского бизнеса

Россия продолжает активно налаживать торгово-экономические связи со странами Африки. Бизнес взглянул на континент по-новому после визита в регион министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова . Теперь идет рассмотрение ключевых направлений и стран для углубления сотрудничества.

Одной из самых перспективных африканских стран в экономическом смысле для нас представляется Мадагаскар, который создает максимально комфортные условия для иностранных предпринимателей и пользуется всеми правами зоны свободной торговли.

«Инвестиционный потенциал Мадагаскара для российского бизнеса огромен. В стране успешно развивается горнорудная промышленность, добываются полудрагоценные камни, графит, слюда и хром. Причем себестоимость их добычи достаточно низкая.

Но в первую очередь Мадагаскар известен тем, что занимает ведущее место на мировом рынке специй — ванили, перца, гвоздики и других. Проблема для наращивания сотрудничества здесь заключается лишь в том, чтобы найти партнеров для торговли с обеих сторон», — объясняет ФБА «Экономика сегодня» заведующий Центром исследования российско-африканских отношений РАН Евгений Корендясов.

Если говорить про специи, то наиболее интересным направлением для России сегодня представляется экспорт и последующая перепродажа ванили. Как объясняет нам экономист Антон Попов , ваниль является одной из самых дорогих специй в мире, уступая только шафрану, но цены на нее в последние годы растут буквально в геометрической прогрессии. Если в 2011 году килограмм ванили на рынке стоил около 20 долларов, то летом прошлого года, по данным организации Eurovanille, цена стручков этой специи превысила 600 долларов.

Экспорт ванили из Мадагаскара

«Больше всего от дефицита ванили страдают производители дорогих сортов мороженого, которые не готовы использовать синтетические ароматизаторы в своей продукции. Кроме них сложности возникают у алкогольных, табачных и парфюмерных компаний, а также у представителей ремесленного производства», — говорит Попов.

По данным Eurovanille, на рынке ванили не впервые возникают проблемы, так как он очень сильно завязан на Мадагаскар, который занимает около 80-85% рынка, являясь крупнейшим поставщиком натуральной ванили в мире.

«Дефицит ванильных стручков и последующий рост цены на ваниль может быть связан как с природными катаклизмами или сокращением качественного сырья на Мадагаскаре, так и с действиями импортеров, которые намеренно придерживают продукцию, подстегивая рост цен.

Наладив экспорт ванили из Мадагаскара для последующей перепродажи, Россия могла бы с одной стороны способствовать формированию более прозрачного ценообразования на мировом рынке ванили, а с другой стороны улучшить свои торгово-экономические связи с Мадагаскаром», — резюмирует экономист.