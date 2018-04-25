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В Москве вычислили активных ненавистников мусора
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В Москве вычислили активных ненавистников мусора 

Мослента 24 минуты назад
Фото: РИАМО
В Москве подвели итоги экологической акции по раздельному сбору мусора «Разделяй и используй». Всего горожане собрали более 37 тонн отходов, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Наиболее активными участниками акции оказались жители Западного административного округа, которые сдали 7,1 тонны мусора. На втором месте оказался Северо-восточный округ с результатом в 6,7 тонны, на третьем — Центральный (6,5 тонны). Чаще всего люди приносили бумагу, стекло и пластик.
Отдельный конкурс провели среди школьников, победителем стала школа номер 37, ученики которой отправили на переработку 1,7 тонны мусора.
Акция «Разделяй и используй» проходила с 9 по 22 апреля в 10 округах Москвы. Мобильные пункты за две недели объехали 50 школ, 10 вузов и 10 самых посещаемых мест города, делая часовые остановки. Сдать на переработку можно было бумагу и картон, пластик, металл, стекло и оргтехнику. Отмечается, что с каждым годом популярность акции растет.
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