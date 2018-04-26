Ещё
Мэрия Красноярска может разорвать контракт с инвестором платных парковок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэрия Красноярска может разорвать контракт с инвестором платных парковок 

360tv.ru 45 минут назад
Фото: 360tv.ru
Красноярская администрация «поэлементно» изучает контракт с инвестором платных парковок города для выявления нарушений. Если таковые будут найдены, договор аннулируют и привлекут нового инвестора. Об этом сообщил сайт Sibnovosti.ru.
Проект платных парковок в миллионном городе должен обязательно существовать. С каким инвестором? Это будет определено юридической службой. Вчера она взяла соглашение, которое было подписано при организации платных парковок, и сейчас поэлементно его изучает. Какие положения этого соглашения были не исполнены инвестором. Изучает на законность действия платных парковок в городе. По результатам будет принято решение либо о расторжении, либо о продолжении работы
— вице-мэр Красноярска Владислав Логинов.
В последнее время недопонимание между местными властями и инвесторами платных парковок в Красноярске становится все заметнее. Вкладчики активно высказывают свое недовольство относительно большой финансовой убыли, которую несет проект. Из-за медленной обработки штрафов за три года город потерял больше 60 миллионов рублей, а из вложенных инвестором 42 миллионов отбить удалось только шесть.
Накануне замечания инвесторов прокомментировал мэр Красноярска Сергей Еремин. По его словам, мэрия делает все возможное, чтобы наладить и стабилизировать процесс.
360tv.ru: последние новости
«АвтоВАЗ» объявил о росте цен на свои машины из‐за курса рубля Глава Минфина анонсировал возвращение рубля на прежние позиции Эксперты назвали регионы с самыми высокими ценами на дачные участки
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»49
Россиян оставят без торговых центров231
Трамп унизил Макрона115
Столтенберг анонсировал совещание по России74
У Клюева нашли тяжелую болезнь16
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
04:05
Варум окончательно решила судьбу «Зимней вишни»
Шоу-бизнес Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение