Мэрия Красноярска может разорвать контракт с инвестором платных парковок

Красноярская администрация «поэлементно» изучает контракт с инвестором платных парковок города для выявления нарушений. Если таковые будут найдены, договор аннулируют и привлекут нового инвестора. Об этом сообщил сайт Sibnovosti.ru.

Проект платных парковок в миллионном городе должен обязательно существовать. С каким инвестором? Это будет определено юридической службой. Вчера она взяла соглашение, которое было подписано при организации платных парковок, и сейчас поэлементно его изучает. Какие положения этого соглашения были не исполнены инвестором. Изучает на законность действия платных парковок в городе. По результатам будет принято решение либо о расторжении, либо о продолжении работы

В последнее время недопонимание между местными властями и инвесторами платных парковок в Красноярске становится все заметнее. Вкладчики активно высказывают свое недовольство относительно большой финансовой убыли, которую несет проект. Из-за медленной обработки штрафов за три года город потерял больше 60 миллионов рублей, а из вложенных инвестором 42 миллионов отбить удалось только шесть.