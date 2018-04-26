Мэрия Красноярска может разорвать контракт с инвестором платных парковок 

Красноярская администрация «поэлементно» изучает контракт с инвестором платных парковок города для выявления нарушений. Если таковые будут найдены, договор аннулируют и привлекут нового инвестора. Об этом сообщил сайт Sibnovosti.ru.
Проект платных парковок в миллионном городе должен обязательно существовать. С каким инвестором? Это будет определено юридической службой. Вчера она взяла соглашение, которое было подписано при организации платных парковок, и сейчас поэлементно его изучает. Какие положения этого соглашения были не исполнены инвестором. Изучает на законность действия платных парковок в городе. По результатам будет принято решение либо о расторжении, либо о продолжении работы
— вице-мэр Красноярска Владислав Логинов.
В последнее время недопонимание между местными властями и инвесторами платных парковок в Красноярске становится все заметнее. Вкладчики активно высказывают свое недовольство относительно большой финансовой убыли, которую несет проект. Из-за медленной обработки штрафов за три года город потерял больше 60 миллионов рублей, а из вложенных инвестором 42 миллионов отбить удалось только шесть.
Накануне замечания инвесторов прокомментировал мэр Красноярска Сергей Еремин. По его словам, мэрия делает все возможное, чтобы наладить и стабилизировать процесс.