Ещё
Эксперты подтвердили соблюдение Кольской ГМК стандартов экологии и промбезопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты подтвердили соблюдение Кольской ГМК стандартов экологии и промбезопасности 

ТАСС 53 минуты назад
МУРМАНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Кольская ГМК (входит в группу компаний "Норникеля") прошла аудит интегрированной системы менеджемента и подтвердила соответствие требованиям международных стандартов. Об этом сообщает в среду пресс-служба компании.
"По завершении работы специалисты «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» отметили, что стандарты поддерживаются на необходимом уровне. Наличие сертификатов, подтверждающих соответствие компании требованиям международных стандартов, позволяет реализовывать продукцию через Лондонскую биржу металлов и Шанхайскую фьючерсную биржу", — сообщает компания.
По заключение экспертов, наиболее эффективно Кольской ГМК удались мероприятия по модернизации и реконструкции производственных мощностей, внедрению новых технологий и практик. Также отмечена экологическая направленность многих проектов.
Интегрированная система менеджмента функционирует в компании с 2009 года. Она объединяет такие направления деятельности, как система менеджмента качества, система экологического менеджмента, система охраны труда и промышленной безопасности. В рамках прошедшего надзорного аудита осуществлялся переход на новые версии стандартов, которые требуют более детального планирования работы системы менеджмента.
Кольская ГМК — ведущий производственный комплекс Мурманской области и один из крупнейших в стране производителей цветных металлов, в том числе стратегических. В общих объемах «Норникеля» на долю Кольской ГМК приходится 39% никеля и 42% кобальта. Продукция поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны Европы.
ТАСС: последние новости
Георгиевская лента. Досье Отечественный блокчейн стартап Tkeycoin привлечет иностранные инвестиции в Россию Медведев надеется на появление интересных разработок в РФ в сфере беспилотного транспорта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью80
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
Украина цепляется за российский газ115
В Москве ожидают новый ураган24
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста52
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:46
Подольская «унизила» клан Пресняковых
Шоу-бизнес
01:00
Мост в Крым сфотографировали из космоса
Наука и техника
04:37
Путин похвалил россиян
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение