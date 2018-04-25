Эксперты подтвердили соблюдение Кольской ГМК стандартов экологии и промбезопасности

МУРМАНСК , 25 апреля. / ТАСС /. Кольская ГМК (входит в группу компаний "Норникеля" ) прошла аудит интегрированной системы менеджемента и подтвердила соответствие требованиям международных стандартов. Об этом сообщает в среду пресс-служба компании.

"По завершении работы специалисты «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» отметили, что стандарты поддерживаются на необходимом уровне. Наличие сертификатов, подтверждающих соответствие компании требованиям международных стандартов, позволяет реализовывать продукцию через Лондонскую биржу металлов и Шанхайскую фьючерсную биржу", — сообщает компания.

По заключение экспертов, наиболее эффективно Кольской ГМК удались мероприятия по модернизации и реконструкции производственных мощностей, внедрению новых технологий и практик. Также отмечена экологическая направленность многих проектов.

Интегрированная система менеджмента функционирует в компании с 2009 года. Она объединяет такие направления деятельности, как система менеджмента качества, система экологического менеджмента, система охраны труда и промышленной безопасности. В рамках прошедшего надзорного аудита осуществлялся переход на новые версии стандартов, которые требуют более детального планирования работы системы менеджмента.