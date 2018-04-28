Цена квартир в городе приблизилась к годовому пику. Что происходит с жильем?

Динамика цен на жилье остается положительной во всех районах города, отрицательная — только у объектов в центре. Спад объясняется значительной разницей между объемом выставленных и снятых квартир. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья Екатеринбурга , по данным аналитического отдела Уральской палаты недвижимости, составила 68 124 руб. Это значение приближено к пиковым показателям года — 68 171 руб. стоил квадрат в середине марта. В целом положительная ценовая динамика наблюдается с августа-2017, но темпы повышения цен в последний месяц снизились.

По словам аналитиков, динамика цен остается положительной во всех районах города, отрицательная наблюдается только у объектов в центре: -2,7% за месяц. Такой резкий спад объясняется значительной разницей между объемом выставленных и снятых объектов. Теперь квадратный метр в самом дорогом районе стоит в среднем 96 167 руб.

В положительную сторону изменилась средняя цена на объекты в приближенных к центру районах (0,5%), квартиры там можно купить по 73 499 руб. за метр. Объекты на остальных территориях прибавили в цене чуть меньше: в пределах 0,2-0,4%, — отмечают в УПН.

И добавляют: среди объектов различных размеров фиксируется разная динамика. Несущественное снижение цен (–0,1%) наблюдается у однокомнатных и двухкомнатных объектов: однушки можно купить по 72 028 руб. за кв. м., а двушки по 66 629 руб. При этом средняя цена трехкомнатных квартир выросла на 0,1% и составляет 67 096 руб. за метр.

Прекратили падать в цене многокомнатные объекты. Сегодня они подорожали на 0,9% и стоят на рынке 70 592 руб. за квадрат. Средняя цена комнат в коммунальных квартирах постепенно выравнивается — такое жилье покупают по 59 486 руб. за метр. В пригороде средняя цена на объекты увеличилась за месяц на 0,6% до 51 384 руб., — констатируют аналитики.