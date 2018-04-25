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Дворы Войковского ждет озеленение в рамках программы «Миллион деревьев»
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Дворы Войковского ждет озеленение в рамках программы «Миллион деревьев» 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
В Войковском в рамках акции «Миллион деревьев» высадят 11 новых деревьев. Посадки запланированы по пяти адресам.
Так, липа и черемуха обыкновенная будут высажены у дома 5 по улице Клары Цеткин. Липа также украсит двор дома 7, корпус 4 по улице Зои и Александра Космодемьянских и дома 8, корпус 2 по Ленинградскому шоссе.
Рябину в рамках акции высадят на улицах Адмирала Макарова, 45 и Зои и Александра Космодемьянских, 7, корпус 3.
Добавим, что по окончании акции «Миллион деревьев» Войковский также украсят 195 новых кустарников. (ео)
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