«Ъ»: парк полувагонов в РФ превысил в феврале-марте 500 тыс. штук

За первый квартал 2018 года цены на грузовые вагоны выросли на 9,3% к аналогичному периоду прошлого года, оценивает ИПЕМ. Там прогнозируют, что цены на подвижной состав продолжат расти под влиянием роста погрузки и спроса. В РЖД указывают, что повышение стоимости вагонов зависит также и от цены комплектующих.

После списания почти 215 тыс. вагонов в 2015-2016 годах ставка стала расти, достигнув в среднем по 2017 году 1,4 тыс. руб. за вагон в сутки, напоминает «Ъ». Эксперты и участники отрасли, опрошенные газетой, не пришли к единому мнению в прогнозах по ставке предоставления полувагонов к концу 2018 года. Один из них утверждает, что спада не предвидится в связи с ростом погрузки, но снижением скорости перевозки грузов. Трое других уверены, что ставки снизятся. При производстве около 30 тыс. полувагонов, замечает один из них, списание в лучшем случае составит 15 тыс. штук, а по прогнозам РЖД, рост погрузки в 2018 году составит 1,8-3% против 3,2% в 2017 году. Собеседник издания среди операторов напоминает, что осенью традиционно произойдет увеличение грузопотока, однако рабочий парк полувагонов также вырастет на 2-3%.

В РЖД отмечают, что высокая ставка за полувагон свидетельствует о том, что спрос по-прежнему выше предложения. Там говорят, что всем участникам рынка нужно более активно работать с эффективностью. Также компания указывает, что участковая скорость выросла за три года на 15%, простой вагона снижен почти на 25%.