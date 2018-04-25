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Вторичный рынок жилья в России начал восстанавливаться, считают специалисты
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Вторичный рынок жилья в России начал восстанавливаться, считают специалисты 

ИА «Сусанин» 43 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Москва. В России наметилось оживление на рынке старых квартир и домов. Об этом пишет РБК со ссылкой на обзор онлайн-сервиса объявлений ЦИАН за первый квартал 2018 года.
Отмечается, что признаки восстановления отмечены впервые с начала 2014 года. При этом квартиры дорожали как в среднем по рынку, так и внутри всех групп региональных центров.
Так, в среднем квадратный метр во вторичных квартирах в столицах регионов без учета Москвы и Санкт-Петербурга подорожал за 3 месяца почти на 1% — с 52,6 до 53,1 тысячи рублей.
В городах-миллионниках цены на «вторичке» выросли в 13 городах из 15, особенно сильно в Казани, Нижнем Новгороде и Перми (+3,5%, +3,4% и +3,1% соответственно). Исключениями являются только Челябинск и Омск, где отмечено снижение.
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