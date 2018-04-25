Вторичный рынок жилья в России начал восстанавливаться, считают специалисты

Москва . В России наметилось оживление на рынке старых квартир и домов. Об этом пишет РБК со ссылкой на обзор онлайн-сервиса объявлений ЦИАН за первый квартал 2018 года.

Отмечается, что признаки восстановления отмечены впервые с начала 2014 года. При этом квартиры дорожали как в среднем по рынку, так и внутри всех групп региональных центров.

Так, в среднем квадратный метр во вторичных квартирах в столицах регионов без учета Москвы и Санкт-Петербурга подорожал за 3 месяца почти на 1% — с 52,6 до 53,1 тысячи рублей.