Промышленные заказы в Британии не выросли в апреле

EPA/SAM STEPHENSON

Москва, 25 апреля — «Вести. Экономика». Промышленные заказы в Британии в апреле не продемонстрировали рост, при этом замедление роста наблюдалось в течение первых трех месяцев года, согласно ежемесячному опросу Конфедерации британской промышленности (CBI). Показатель книги заказов от CBI остался на пятимесячном минимуме +4 выше его долгосрочного среднего значения, но ниже ожиданий опрошенных Reuters экономистов, которые предполагали увеличение показателя до +6. Баланс квартальных заказов CBI упал до +14 в апреле с +23 в январе, а рост выпуска на ежеквартальной основе ослабел. "Хотя в этом месяце рост производства замедлился, производители продолжают пользоваться плодами более сильного роста в Европе и более низким курсом фунта стерлингов", — сказал главный экономист CBI Рейн Ньютон-Смит.