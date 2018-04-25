Ещё
Промышленные заказы в Британии не выросли в апреле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Внук Гитлера" обратился к России за помощью
"Внук Гитлера" обратился к России за помощью

Промышленные заказы в Британии не выросли в апреле 

Вести.Ru 10 минут назад
Фото: Вести.Ru
EPA/SAM STEPHENSON
Москва, 25 апреля — «Вести. Экономика». Промышленные заказы в Британии в апреле не продемонстрировали рост, при этом замедление роста наблюдалось в течение первых трех месяцев года, согласно ежемесячному опросу Конфедерации британской промышленности (CBI). Показатель книги заказов от CBI остался на пятимесячном минимуме +4 выше его долгосрочного среднего значения, но ниже ожиданий опрошенных Reuters экономистов, которые предполагали увеличение показателя до +6. Баланс квартальных заказов CBI упал до +14 в апреле с +23 в январе, а рост выпуска на ежеквартальной основе ослабел. "Хотя в этом месяце рост производства замедлился, производители продолжают пользоваться плодами более сильного роста в Европе и более низким курсом фунта стерлингов", — сказал главный экономист CBI Рейн Ньютон-Смит.
Вести.Ru: последние новости
Рубль начал снижение вслед за нефтью Космический взлет редкоземельных металлов Карни не хочет говорить о сроках повышения ставок
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве ожидают новый ураган23
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах272
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста47
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру323
Россиян возмутила комиссия при оплате капремонта44
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:46
Подольская «унизила» клан Пресняковых
Шоу-бизнес
04:37
Путин похвалил россиян
Политика Общество
00:13
Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети
Общество
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение