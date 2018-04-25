iflix надеется на успех на развивающихся рынках

VOD-сервис iflix рассчитывает набрать более 30 млн подписчиков в течение следующих 6 месяцев, а за этот период существенно улучшить свое финансовое положение.

В ходе расширенной презентации на конференции TV CON 2018 в Праге , Хизам Сахибудин, глава направления разработки iflix в Чешкой Республике, заявил, что сервис, запущенный 3 года назад и предназначенный только для развивающихся рынков — первоначально Юго-восточной Азии, а сейчас — и для Ближнего Востока и Африки — к марту этого года собрал 11 млн активных пользователей.

Он также добавил, что сервис, запущенный по модели SVOD радикально изменил концепцию, став FVOD (free VOD), и сейчас пробует и другие модели (AVOD). Хотя он по-прежнему нерентабелен и финансируется инвесторами, со временем будет зарабатывать на рекламе и подписчиках.

Сахибудин заявил, что iflix фокусируется на локальных рынках больше, чем Netflix . Например, на рынках, где есть цензура, он будет соответствовать таким требованиям. Сейчас сервис располагает 32 тыс. часов контента, более чем 1700 сериалов и 4000 фильмов, и предлагает персонализацию и рекомендательную систему.

Несмотря на то, что один из четырех центров разработки сервиса расположен в Праге, планов по развитию на рынке Чехии или других европейских рынках у компании нет.

Сейчас iflix представлен в 25 развивающихся странах, и видит себя дополнением, а не конкурентом Netflix.

ИСТОЧНИК: Broadband TV News