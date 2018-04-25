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iflix надеется на успех на развивающихся рынках
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iflix надеется на успех на развивающихся рынках 

Ruvod.com 1 час назад
Фото: Ruvod.com
VOD-сервис iflix рассчитывает набрать более 30 млн подписчиков в течение следующих 6 месяцев, а за этот период существенно улучшить свое финансовое положение.
В ходе расширенной презентации на конференции TV CON 2018 в Праге, Хизам Сахибудин, глава направления разработки iflix в Чешкой Республике, заявил, что сервис, запущенный 3 года назад и предназначенный только для развивающихся рынков — первоначально Юго-восточной Азии, а сейчас — и для Ближнего Востока и Африки — к марту этого года собрал 11 млн активных пользователей.
Он также добавил, что сервис, запущенный по модели SVOD радикально изменил концепцию, став FVOD (free VOD), и сейчас пробует и другие модели (AVOD). Хотя он по-прежнему нерентабелен и финансируется инвесторами, со временем будет зарабатывать на рекламе и подписчиках.
Сахибудин заявил, что iflix фокусируется на локальных рынках больше, чем Netflix. Например, на рынках, где есть цензура, он будет соответствовать таким требованиям. Сейчас сервис располагает 32 тыс. часов контента, более чем 1700 сериалов и 4000 фильмов, и предлагает персонализацию и рекомендательную систему.
Несмотря на то, что один из четырех центров разработки сервиса расположен в Праге, планов по развитию на рынке Чехии или других европейских рынках у компании нет.
Сейчас iflix представлен в 25 развивающихся странах, и видит себя дополнением, а не конкурентом Netflix.
ИСТОЧНИК: Broadband TV News
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