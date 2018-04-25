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В День донора жители Пермского края сдали 235 литров крови
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В День донора жители Пермского края сдали 235 литров крови 

АиФ Пермь 30 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В Пермском крае в Национальный день донора и в последующие дни банк крови пополнился на 235 литров.
В министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что за пять дней акции мероприятия по сбору крови, приуроченные к празднику, прошли в шести городах — Кудымкаре, Березниках, Лысьве, Чайковском, Кунгуре и Перми. Всего к сдаче крови медики допустили 521 человека.
Напомним, Национальный день донора в России празднуют 20 апреля. В этот день в городах работают передвижные пункты забора крови. Жители Пермского края не редко участвуют в донорских акциях коллективно.
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