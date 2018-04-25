Майские праздники: из-за курса доллара цены стали запредельными

Обзор стоимости туров за границу поразил воображение

Отдых россиян в преддверии весенне-летнего сезона оказался под угрозой. Путешественники находятся под дамокловым мечом западных санкций, которые нанесли тяжелый удар по рублю. В середине апреля евро и доллар то и дело обновляли рекорды роста. Как итог — стоимость авиабилетов и туристических путевок за границу резко поднялась. Но если цены воспрянули, то наши соотечественники, напротив, приуныли. Впрочем, есть в России и те, кто подготовился к майскому отдыху заранее и приобрел путевки по акциям раннего бронирования. Изменило ли обострение геополитической ситуации в мире планы туристов, сколько они готовы потратить на отдых и какие новшества их ждут в ходе летнего сезона, выяснил «КВ».

Кто успел, тот отдохнул

Пусть рубль и отыграл недавние потери, но как ситуация с валютным курсом изменится завтра, никому не ясно. Загад, как известно, не бывает богат. Тем, кто приобрел туристическую путевку заранее — до 6 апреля (день введения американских санкций, спровоцировавших последующее падение национальной валюты), посчастливилось сэкономить. Любителям же откладывать планы на отдых в долгий ящик пришлось подсчитывать потери. До паники, правда, дело еще не дошло. Однако перспективы туристического сезона-2018 остаются под большим вопросом.

Валютные скачки нашли отражение в ценах на авиабилеты за рубеж. Каждую неделю в ночь со вторника на среду Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) пересчитывает курс валют для определения рублевого эквивалента стоимости авиабилетов. Например, 18 апреля зарубежные перелеты подорожали на 6–7%. Иначе говоря, если 17 апреля билет за 200 евро в переводе на российский рубль обошелся бы в 14,5 тыс., то уже 18 апреля за него пришлось бы отдать на тысячу больше, а именно 15,5 тыс. рублей.

Пакетные туры за границу также подорожали. Однако взлет цен затронул только тех, кто не спланировал майские выходные наперед. В декабре–феврале состоялись продажи путевок по акции «Раннее бронирование» со скидкой 20–30%. Многие путешественники, оплатив такие туры, существенно сэкономили — в отличие от тех, кто рассчитывал на выгодное приобретение всего за пару недель до даты вылета.

Но есть и третья категория граждан — те, кто внес только предоплату за туристическую путевку. Падение рубля побудило соотечественников штурмовать агентства, чтобы как можно скорее внести оставшуюся сумму за путешествие, так как дальнейший рост доллара и евро привел бы к увеличению стоимости турпродукта на десятки процентов. «Люди понимают, что чем дальше, тем, возможно, дороже. Однако доплачивают за путевки уже по действующему курсу, а не по тому, по которому они вносили предоплату. Поэтому во всех турагентствах фиксируются чуть ли не очереди из желающих доплатить за свой тур и поехать», — поясняет пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина

Чек на путешествие

По данным АТОР, из традиционных зарубежных туристических направлений Турция стала самым дешевым для путешествия на грядущие весенние выходные, а Греция — наиболее дорогостоящим. «Туры с вылетом на 28 апреля на неделю на базе all inclusive стоят около 98 тысяч рублей», — отметила глава АТОР Майя Ломидзе . По словам эксперта, уже через неделю цены отдыха на греческих островах станут ниже.

Вообще же в 2018 году средний чек на путешествия в майские праздники изменился. Если в прошлом году путевку в один из курортных городов Турецкой Республики можно было приобрести за 41,6 тыс. рублей, то в текущем году средняя стоимость поднялась до 58,7 тыс. Кипр вырос в цене с 56 до 63,7 тыс. рублей.

Если говорить об отечественных направлениях, то спрос на них вырос на 15–20%. «Самое дешевое направление с вылетом 28 апреля, а это самая популярная дата вылета в нынешнем году, это Крым», — отметила Ломидзе. По словам эксперта, путевка на двоих на неделю с размещением в гостинице «три звезды» с режимом питания, предполагающим только завтрак, обойдется путешественникам в 38–40 тыс. рублей.

Некоторым соотечественникам все-таки пришлось изменить свои планы на майский отдых в связи с нестабильностью рубля и отдать предпочтение российским направлениям. Даже несмотря на то, что отдых на наших курортах, так же, как на зарубежных, прибавил в цене: средний рост стоимости — почти 5,5 тыс. рублей, до 22,3 тыс. Туроператоры считают такой ценовой скачок несущественным, но сами туристы в большинстве своем вряд ли с этим согласятся: надо брать в расчет финансовое благосостояние населения, чьи реальные доходы падали четыре года подряд.

«Если брать цены в рублевом эквиваленте, то майские праздники 2018 года сопоставимы по цене с прошлым годом. Учитывая инфляционную составляющую, можно сказать, что средняя цена за отдых в России повысилась на 5–7%, — подчеркнула представитель АТОР. — Есть объекты, где цена увеличилась на 10%, но есть и те, где цена вообще не изменилась. То есть можно сказать, что повышение цен на нашем туристическом рынке получилось незначительным».

Казань и Краснодар. Самостоятельные путешественники в первую очередь интересовались Стамбулом . Количество бронирований авиабилетов на майские выходные по этому направлению выросло на 77% по сравнению с 2017 годом. Также у россиян пользуются спросом перелеты в Будапешт Тбилиси и Берлин. Если говорить о предпочтениях граждан на внутреннем рынке, то пальму первенства завоевал Ростов-на-Дону: число бронирований билетов туда взлетело на 80%. Следом идут Екатеринбург

Пока непонятно, как на стоимость путевок на отечественные курорты повлияет курортный сбор, который впервые начнут взимать с отдыхающих на Алтае , в Ставрополье и в Крыму — причем уже с 1 мая. Федеральным законом установлено, что новый налог не может превышать 50 рублей с человека в сутки. Отметим, что сумму сбора устанавливает сам регион. Самый высокий уровень установлен для отдыхающих на Ставрополье — как раз 50 рублей с человека. В Краснодарском крае и Крыму ставку оставили на уровне 10 рублей с человека, а на Алтае — 30 рублей. Введение же курортного сбора на Кубани на днях перенесли на 16 июля.

«Что касается появляющегося с 1 мая курортного сбора, то деньги, что будут изыматься в пользу курорта, берутся с самих туристов или гостиниц, поэтому влияние на путевки будет минимальным, — считает аналитик консультационного центра «Эшфорд» Роберт Алоян. — А поскольку порядок сбора определен довольно туманно, то и эффективность наполнения объема принимаемых средств, особенно на начальном периоде, вызывает большие вопросы».

Сомнительное удовольствие

Существует также одно зарубежное направление, которое всего несколько лет назад было в числе самых популярных у россиян. Речь — о курортах Египта , которые вступают в отчаянную борьбу за весомую долю отечественного турпотока.

В апреле 2018 года, после продолжительного перерыва, Россия и Египет возобновили регулярное авиасообщение. Самолеты курсируют только по маршруту Москва—Каир и обратно. Наши соотечественники явно были в этом заинтересованы. Согласно данным билетных агентств, количество поисковых запросов по этому направлению увеличилось на 37%. Однако купленных билетов от этого больше не стало. Ни стоимость перелета, ни продолжительная дорога к морю не устроили самостоятельных путешественников. Напомним, что рейсы выполняют лишь две авиакомпании — отечественная и египетская. На момент написания этого материала билет на 28 апреля на рейс в Каир можно было приобрести за 56 тыс. рублей. Отметим, что речь идет о месте в экономклассе. Обратный билет с вылетом в Москву 10 мая продавался за 24,7 тыс. рублей. Итого: свыше 80 тысяч рублей на дорогу туда-обратно. И это только на одного человека. К слову, время в полете в одну сторону занимает 4,5 часа, а дальше — например, на автобусе до одного из курортных городов — еще порядка 6 часов.

Несмотря на то что возобновилось исключительно регулярное сообщение между странами, пакетные туры на курорты Красного моря поступили в продажу. Спрос на отдых в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе есть, отметил туроператор, давший первым старт продажам по этому направлению. «Пик заездов придется на майские праздники, — отметили в компании. — Большинство предпочитает курорты Хургады, выбирая четырех— и пятизвездные отели с режимом „все включено“, средняя продолжительность отдыха составляет 10–14 дней, а стоимость путевки начинается от 40 тыс. руб. на одного человека».

Авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено в 2015 году. На тот момент курорты Страны пирамид были самыми популярными среди наших соотечественников — до 310 тыс. человек посещали их ежемесячно. Начиная с зимы-2015 поток россиян упал до 9 тыс. человек. В настоящее время спроса на направление практически нет, но в скором времени ситуация может измениться. В мае пройдут переговоры о возможном открытии чартерного сообщения, рассказал министр транспорта РФ Максим Соколов . «Как мы договорились с египетскими коллегами, после изучения наработанного опыта мы встретимся, проведем переговоры и будем рассматривать дальнейшие варианты нашего взаимодействия. Для этого должно пройти два-три месяца», — отметил он. По словам министра гражданской авиации Египта Шерифа Фатхи, после проверок российскими специалистами все египетские аэропорты в курортных городах отвечают требованиям безопасности.

В свою очередь в АТОР предположили, что возобновление сообщения с курортными городами арабской республики возможно уже этой осенью. «Египетские наблюдатели считают наиболее вероятным возвращение российских чартеров с октября, — сообщили в ассоциации. — Логика у них такая: летом в РФ — мировое футбольное первенство, все силы брошены на доставку болельщиков. После футбола — вторая часть летнего сезона, доминирует Турция, куда уже проданы путевки и летят самолеты. А вот когда Турция и другие направления закончатся, у Египта с зимнего авиарасписания появится шанс вернуться на российский туристический рынок». Представители рынка считают, что курорты африканской страны смогут принять порядка 1 млн наших туристов до конца 2018 года.