Майские праздники: из-за курса доллара цены стали запредельными 

Обзор стоимости туров за границу поразил воображение
Отдых россиян в преддверии весенне-летнего сезона оказался под угрозой. Путешественники находятся под дамокловым мечом западных санкций, которые нанесли тяжелый удар по рублю. В середине апреля евро и доллар то и дело обновляли рекорды роста. Как итог — стоимость авиабилетов и туристических путевок за границу резко поднялась. Но если цены воспрянули, то наши соотечественники, напротив, приуныли. Впрочем, есть в России и те, кто подготовился к майскому отдыху заранее и приобрел путевки по акциям раннего бронирования. Изменило ли обострение геополитической ситуации в мире планы туристов, сколько они готовы потратить на отдых и какие новшества их ждут в ходе летнего сезона, выяснил «КВ».
Падение «деревянного» не повлияло на тягу населения к путешествиям, но вынудило пересмотреть приоритеты при выборе места отдыха. Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), порядка половины всех реализованных туров за границу на майские выходные приходится на Турцию. За ней следуют Кипр, Испания, далее — Болгария, Объединенные Арабские Эмираты и Греция, которая, к слову, в этом весеннем сезоне резко подорожала. Среди наиболее популярных маршрутов в пределах страны значатся Краснодарский край, следом — Крым, Кавказские Минеральные Воды, Подмосковье и Санкт-Петербург.
Кто успел, тот отдохнул
Пусть рубль и отыграл недавние потери, но как ситуация с валютным курсом изменится завтра, никому не ясно. Загад, как известно, не бывает богат. Тем, кто приобрел туристическую путевку заранее — до 6 апреля (день введения американских санкций, спровоцировавших последующее падение национальной валюты), посчастливилось сэкономить. Любителям же откладывать планы на отдых в долгий ящик пришлось подсчитывать потери. До паники, правда, дело еще не дошло. Однако перспективы туристического сезона-2018 остаются под большим вопросом.
Валютные скачки нашли отражение в ценах на авиабилеты за рубеж. Каждую неделю в ночь со вторника на среду Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) пересчитывает курс валют для определения рублевого эквивалента стоимости авиабилетов. Например, 18 апреля зарубежные перелеты подорожали на 6–7%. Иначе говоря, если 17 апреля билет за 200 евро в переводе на российский рубль обошелся бы в 14,5 тыс., то уже 18 апреля за него пришлось бы отдать на тысячу больше, а именно 15,5 тыс. рублей.
Пакетные туры за границу также подорожали. Однако взлет цен затронул только тех, кто не спланировал майские выходные наперед. В декабре–феврале состоялись продажи путевок по акции «Раннее бронирование» со скидкой 20–30%. Многие путешественники, оплатив такие туры, существенно сэкономили — в отличие от тех, кто рассчитывал на выгодное приобретение всего за пару недель до даты вылета.
Но есть и третья категория граждан — те, кто внес только предоплату за туристическую путевку. Падение рубля побудило соотечественников штурмовать агентства, чтобы как можно скорее внести оставшуюся сумму за путешествие, так как дальнейший рост доллара и евро привел бы к увеличению стоимости турпродукта на десятки процентов. «Люди понимают, что чем дальше, тем, возможно, дороже. Однако доплачивают за путевки уже по действующему курсу, а не по тому, по которому они вносили предоплату. Поэтому во всех турагентствах фиксируются чуть ли не очереди из желающих доплатить за свой тур и поехать», — поясняет пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Чек на путешествие
По данным АТОР, из традиционных зарубежных туристических направлений Турция стала самым дешевым для путешествия на грядущие весенние выходные, а Греция — наиболее дорогостоящим. «Туры с вылетом на 28 апреля на неделю на базе all inclusive стоят около 98 тысяч рублей», — отметила глава АТОР Майя Ломидзе. По словам эксперта, уже через неделю цены отдыха на греческих островах станут ниже.
Вообще же в 2018 году средний чек на путешествия в майские праздники изменился. Если в прошлом году путевку в один из курортных городов Турецкой Республики можно было приобрести за 41,6 тыс. рублей, то в текущем году средняя стоимость поднялась до 58,7 тыс. Кипр вырос в цене с 56 до 63,7 тыс. рублей.
Если говорить об отечественных направлениях, то спрос на них вырос на 15–20%. «Самое дешевое направление с вылетом 28 апреля, а это самая популярная дата вылета в нынешнем году, это Крым», — отметила Ломидзе. По словам эксперта, путевка на двоих на неделю с размещением в гостинице «три звезды» с режимом питания, предполагающим только завтрак, обойдется путешественникам в 38–40 тыс. рублей.
Некоторым соотечественникам все-таки пришлось изменить свои планы на майский отдых в связи с нестабильностью рубля и отдать предпочтение российским направлениям. Даже несмотря на то, что отдых на наших курортах, так же, как на зарубежных, прибавил в цене: средний рост стоимости — почти 5,5 тыс. рублей, до 22,3 тыс. Туроператоры считают такой ценовой скачок несущественным, но сами туристы в большинстве своем вряд ли с этим согласятся: надо брать в расчет финансовое благосостояние населения, чьи реальные доходы падали четыре года подряд.
«Если брать цены в рублевом эквиваленте, то майские праздники 2018 года сопоставимы по цене с прошлым годом. Учитывая инфляционную составляющую, можно сказать, что средняя цена за отдых в России повысилась на 5–7%, — подчеркнула представитель АТОР. — Есть объекты, где цена увеличилась на 10%, но есть и те, где цена вообще не изменилась. То есть можно сказать, что повышение цен на нашем туристическом рынке получилось незначительным».
Самостоятельные путешественники в первую очередь интересовались Стамбулом. Количество бронирований авиабилетов на майские выходные по этому направлению выросло на 77% по сравнению с 2017 годом. Также у россиян пользуются спросом перелеты в Будапешт, Тбилиси и Берлин. Если говорить о предпочтениях граждан на внутреннем рынке, то пальму первенства завоевал Ростов-на-Дону: число бронирований билетов туда взлетело на 80%. Следом идут Екатеринбург, Казань и Краснодар.
Пока непонятно, как на стоимость путевок на отечественные курорты повлияет курортный сбор, который впервые начнут взимать с отдыхающих на Алтае, в Ставрополье и в Крыму — причем уже с 1 мая. Федеральным законом установлено, что новый налог не может превышать 50 рублей с человека в сутки. Отметим, что сумму сбора устанавливает сам регион. Самый высокий уровень установлен для отдыхающих на Ставрополье — как раз 50 рублей с человека. В Краснодарском крае и Крыму ставку оставили на уровне 10 рублей с человека, а на Алтае — 30 рублей. Введение же курортного сбора на Кубани на днях перенесли на 16 июля.
«Что касается появляющегося с 1 мая курортного сбора, то деньги, что будут изыматься в пользу курорта, берутся с самих туристов или гостиниц, поэтому влияние на путевки будет минимальным, — считает аналитик консультационного центра «Эшфорд» Роберт Алоян. — А поскольку порядок сбора определен довольно туманно, то и эффективность наполнения объема принимаемых средств, особенно на начальном периоде, вызывает большие вопросы».
Сомнительное удовольствие
Существует также одно зарубежное направление, которое всего несколько лет назад было в числе самых популярных у россиян. Речь — о курортах Египта, которые вступают в отчаянную борьбу за весомую долю отечественного турпотока.
В апреле 2018 года, после продолжительного перерыва, Россия и Египет возобновили регулярное авиасообщение. Самолеты курсируют только по маршруту Москва—Каир и обратно. Наши соотечественники явно были в этом заинтересованы. Согласно данным билетных агентств, количество поисковых запросов по этому направлению увеличилось на 37%. Однако купленных билетов от этого больше не стало. Ни стоимость перелета, ни продолжительная дорога к морю не устроили самостоятельных путешественников. Напомним, что рейсы выполняют лишь две авиакомпании — отечественная и египетская. На момент написания этого материала билет на 28 апреля на рейс в Каир можно было приобрести за 56 тыс. рублей. Отметим, что речь идет о месте в экономклассе. Обратный билет с вылетом в Москву 10 мая продавался за 24,7 тыс. рублей. Итого: свыше 80 тысяч рублей на дорогу туда-обратно. И это только на одного человека. К слову, время в полете в одну сторону занимает 4,5 часа, а дальше — например, на автобусе до одного из курортных городов — еще порядка 6 часов.
Несмотря на то что возобновилось исключительно регулярное сообщение между странами, пакетные туры на курорты Красного моря поступили в продажу. Спрос на отдых в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе есть, отметил туроператор, давший первым старт продажам по этому направлению. «Пик заездов придется на майские праздники, — отметили в компании. — Большинство предпочитает курорты Хургады, выбирая четырех— и пятизвездные отели с режимом „все включено“, средняя продолжительность отдыха составляет 10–14 дней, а стоимость путевки начинается от 40 тыс. руб. на одного человека».
Авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено в 2015 году. На тот момент курорты Страны пирамид были самыми популярными среди наших соотечественников — до 310 тыс. человек посещали их ежемесячно. Начиная с зимы-2015 поток россиян упал до 9 тыс. человек. В настоящее время спроса на направление практически нет, но в скором времени ситуация может измениться. В мае пройдут переговоры о возможном открытии чартерного сообщения, рассказал министр транспорта РФ Максим Соколов. «Как мы договорились с египетскими коллегами, после изучения наработанного опыта мы встретимся, проведем переговоры и будем рассматривать дальнейшие варианты нашего взаимодействия. Для этого должно пройти два-три месяца», — отметил он. По словам министра гражданской авиации Египта Шерифа Фатхи, после проверок российскими специалистами все египетские аэропорты в курортных городах отвечают требованиям безопасности.
В свою очередь в АТОР предположили, что возобновление сообщения с курортными городами арабской республики возможно уже этой осенью. «Египетские наблюдатели считают наиболее вероятным возвращение российских чартеров с октября, — сообщили в ассоциации. — Логика у них такая: летом в РФ — мировое футбольное первенство, все силы брошены на доставку болельщиков. После футбола — вторая часть летнего сезона, доминирует Турция, куда уже проданы путевки и летят самолеты. А вот когда Турция и другие направления закончатся, у Египта с зимнего авиарасписания появится шанс вернуться на российский туристический рынок». Представители рынка считают, что курорты африканской страны смогут принять порядка 1 млн наших туристов до конца 2018 года.