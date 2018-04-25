SSD в цифрах: интересные факты о накопителях

Техно-история вместе с CHIP. Сегодня мы поговорим о SSD-накопителях.

SSD: От начала и до сегодняшнего дня Год появления первого SSD — 1978.

Вместимость первого SSD — 45 мегабайт.

Цена первого SSD — 400 000 долларов, или 8888 долларов за 1 мегабайт.

SSD с самой высокой вместимостью на данный момент — 60 терабайт. Развитие цен и емкости накопителей 1982 SemiDisk S-100 512 кбайт — 1995 долларов, или 3990 долларов за мегабайт.

1991 SunDisk Flash SSD 20 Мбайт — 1000 долларов, или 3 доллара за мегабайт.

2001 Adtron S35PC 14 Гбайт — 42 000 долларов, или 3 доллара за мегабайт.

2017 Samsung PM1633a 15 Тбайт — 10 000 долларов, или 0,6 доллара за гигабайт.

Средняя цена за гигабайт на HDD (диск с высокой плотностью записи) — 0,03 доллара за мегабайт. Столько жестких дисков было приобретено во II квартале 2017 года SSD — 42 миллиона единиц, или 15 156 петабайт (соответствует 15 156 000 терабайт).

HDD — 96 миллионов единиц, или 158,5 эксабайта (соответствует 158 500 000 терабайт). Срок службы микросхем флеш-накопителей в современных моделях SSD SLC (1 бит на ячейку) — до 100 000 циклов перезаписи.

MLC (2 бита на ячейку) — 3000–35 000 циклов перезаписи.

TLC (3 бита на ячейку) — 300–3000 циклов перезаписи.

QLC (4 бита на ячейку) — 150–1000 циклов перезаписи. Минимальная и максимальная температуры работы SSD От –25 до +85 °C.

HDD От +5 до +55 °C. Средний вес диска формата 2,5 дюйма SSD — 73 грамма.

HDD — 365 граммов. Латентность в сравнении SLC — 25 мкс.

MLC — 50 мкс.

TLC — 100 мкс.

HDD — 2000–7000 мкс.

RAM — 0,04–0,1 мкс.

Передача блока данных 1 кбайт по линии с пропускной способностью 1 Гбит/с — 10 мкс. Среднее потребление энергии SSD — 2–5 Вт.

HDD — 6–15 Вт. Интенсивность отказов за время эксплуатации SSD — 0,5%. HDD — 2–5%. Уровень шума при работе SSD < 0,1 дБ (А).

HDD — 35–50 дБ (А).

Холодильник — 55 дБ (А). Читайте также: Кто меньше? Intel создала компьютер размером с кредитку

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