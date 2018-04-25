Банк «Открытие» достроит БЦ «Карнеол» — самую дорогую «заброшку» Екатеринбурга

Строить «Карнеол» начали в 2009 году и хотели сдать в 2011 году, но сроки его сдачи неоднократно переносились. В 2015 году стройка встала окончательно. Изначально этот объект пытались презентовать на сайтах по поиску недвижимости и установили на него цену в 3,5 млрд рублей. Это самая высокая цена объекта в нашем городе, которая когда-либо фиксировалась в открытой продаже. По такой же цене когда-то пытались продать большую логистическую базу в переулке Никольском.

— Этот объект попадал ко мне на оценку, мой вердикт был неутешительным: красная цена ему более чем в два раза ниже, — прокомментировал Алексей Коноплев , эксперт рынка недвижимости. По его словам, недостаток, который мешал и мешает эффективной реализации проекта — слишком просторные планировки этажей в ситуации, когда наиболее востребованы небольшие офисы.

Однако при этом объект продавался в рамках банкротства его бывшего владельца — на открытых торгах. На последнем аукционе в конце 2016 года недострой и участок под ним продавали всего за 1,47 млрд рублей. Но желающих даже с такой ценой на него не нашлось, а представители самой финансовой группы «Открытие», по данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, на тот момент отказались оставить залог себе. Но сейчас, судя по паспорту объекта, передумали, предпочтя в итоге завершить стройку.