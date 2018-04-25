СМИ Франции: альянс Саудовская Аравия — Россия vs ОПЕК

Для поддержания стабильного нефтяного рынка Саудовская Аравия стремится к созданию нового альянса производителей нефти с Россией , одним из крупнейших экспортеров нефти в мире, пишет «Экспресс» (19.04). В новом «нефтяном альянсе» будет больше членов, чем в Организации стран — экспортеров нефти ( ОПЕК ). В настоящее время в ОПЕК входят 14 стран, которые последние 60 лет доминируют на мировом нефтяном рынке.

Аналитики считают, что подобное решение может подорвать роль этой организации. Некоторые даже говорят, что ОПЕК «де-факто мертва». Представители стран — членов ОПЕК и стран, не входящих в организацию, соберутся в пятницу в Саудовской Аравии, чтобы обсудить продление договоренностей о сокращении добычи нефти после восстановления стабильности на нефтяных рынках. Нефтяной эксперт Анас аль-Хаджи считает, что ОПЕК, как клуб производителей нефти, не исчезнет, но главный вопрос касается центра власти: это Саудовская Аравия и Россия.

Россия готовит ответ на очередную партию санкций США против нескольких олигархов и российских компаний. Санкции вступили в силу 6 апреля и вызвали черный понедельник на Московской фондовой бирже. В совокупности олигархи России потеряли более 16 миллиардов долларов, отмечает газета «Опиньон» (21.04). Основные предприятия из санкционного списка попросили у государства помощь в размере 1,6 миллиардов долларов.

Правительство создало для этого департамент при Минфине , о чем сообщил министр Антон Силуанов , находящийся в Вашингтоне для участия в заседании Международного валютного фонда . Департамент будет связующим звеном между правительством и заинтересованными компаниями. Среди возможых решений предусматривается временная национализация «за символическую сумму». Это пока не касается алюминиевого гиганта «Русала» , акции которого упали на 49%, взбудоражив Лондонскую биржу металлов.

После очередных санкций глава «Русала» Олег Дерипаска лишился доступа к рынку США и теперь отчаянно ищет новые возможности для продажи своей продукции. Об этом статья в «Монд» (23.04). Переговоры уже начаты с Китаем , но в ближайшее время он будет вынужден искать место, где хранить тонны металла, так как Лондонская биржа металлов и товарная биржа в Нью-Йорке закрыли двери своих складов. Акции группы «Русал», второго производителя алюминия в мире, резко упали в цене. Четыре члена совета директоров, все иностранцы, покинули группу, в том числе владелец «Гленкора» (Glencore), одного из его акционеров и главных клиентов, сославшись на форс-мажорные обстоятельства.

Владимир Путин по-прежнему демонстрирует все тот же скромный образ жизни: его доход удвоился за год и достиг 18,73 миллиона рублей. Среди заявленного недвижимого имущества есть квартира площадью 77 квадратных метров, гараж 18 квадратных метров. В списке больше не указан земельный участок площадью 1500 квадратных метров. В дополнение к своим трем советским автомобилям президент сохранил маленький прицеп. Читая эти документы, экономический редактор «Новой газеты» Алексей Полухин приходит к выводу, что работая в российском государстве, можно увеличить свой доход в сто раз.

«Авторучка Путина продана за 63 тысячи евро на аукционе в Париже», — сообщает «Паризьен» (18.04). Черная авторучка фирмы «Паркер», украшенная серебряным двуглавым орлом и двадцатью кристаллами «Сваровски», была выставлена на торги аукционным домом «Леклер» (Leclere) в рамках коллекции образцов русского и армянского искусства. Предварительно лот оценивался от 50 тысяч до 80 тысяч евро. 18 апреля ручка была продана за 63 тысячи евро. Покупатель участвовал в торгах по телефону, его имя не раскрывается.

Собеседники газеты из числа экспертов на арт-рынке пояснили, что ручка не является произведением искусства. Однако ее уникальность подчеркивается нынешними политическими реалиями. Стоит отметить, что покупатель вряд ли сможет позволить себе приобрести еще один предмет, принадлежавший Путину, потому что этот рынок — небольшая ниша. В 2017 году рисунок Дональда Трампа с изображением небоскребов Нью-Йорка был продан за 29 000 долларов.

В интервью американскому телеканалу «Фокс ньюс» президент Франции Эммануэль Макрон называет российского коллегу Владимира Путина «очень сильным человеком», перед которым нельзя быть «слабым». «Он сильный и умный, но он не наивен», — сказал Макрон, который считает, что его российский коллега одержим вмешательством в западные демократии. Об этом пишет «Пари Матч» (23.04). «Он вмешивается повсюду, я имею в виду — в Европе и в США, чтобы ослабить наши демократии. Потому что он убежден, что это хорошо для его страны. Он хочет сделать Россию великой. Он чрезвычайно тверд в отношении этнических меньшинств и оппозиционеров во имя идеи своей демократии, которая отлична от моей». Тем не менее президент Франции готов постоянно обмениваться с ним мнениями.

Художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников не сможет поехать в мае на Каннский кинофестиваль, куда был приглашен со свой картиной «Лето», отобранный на конкурс за Пальмовую ветвь, сообщает «Фигаро» (19.04). Тьерри Фремо , директор фестиваля, объявил, что совет директоров предпримет необходимые шаги для достижения договоренности с российскими властями, чтобы позволить режиссеру принять участие в этом мероприятии.

Без прямого противостояния президенту Владимиру Путину режиссер неоднократно критиковал растущее давление на художественное творчество, мотивированное защитой консервативных ценностей. Его работы, посвященные таким темам, как политика, религия или сексуальность, регулярно критикуются православными активистами или властями.

В России Серебренников обвиняется в хищении государственных средств. С августа прошлого года он находится под домашним арестом в ожидании суда. Кирилл Серебренников получил поддержку многих российских и зарубежных деятелей культуры, указывает газета.