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Аксенов: тарифы на воду в Крыму могут быть снижены
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Аксенов: тарифы на воду в Крыму могут быть снижены 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: РИА Новости Крым
ЯЛТА, 25 апреля. /ТАСС/. Тарифы на водопользование в Крыму могут пересмотреть в сторону их снижения с 35 рублей за один кубометр воды до 31,55 рублей, сообщил в среду журналистам глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Есть варианты по снижению тарифов на воду для населения. У нас верхняя планка сейчас 35 рублей за один кубометр [воды], возможно, что верхняя планка будет не выше 31, 55 копеек. К субботе будут сделаны окончательные выводы", — сказал он.
По словам Аксенова, власти республики хотят ввести единую тарифную политику для всех городов и районов. «Мы просто хотим единую политику ввести, потому что у нас в разных регионах была разница от 15-17 до 100 рублей за один кубометр воды. Все это мы должны привести к единому тарифу. Однозначно стоимость общедоступных услуг должна быть одинаковой без исключения для всех», — отметил он.
Ранее власти Крыма с 1 сентября по 31 декабря 2017 года ввели льготный тариф на водоснабжение и водоотведение для населения в размере 35 руб. за один кубометр воды.
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