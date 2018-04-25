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Цена биткоина вскоре поднимется до $11500, считает криптовалютный спекулянт
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Цена биткоина вскоре поднимется до $11500, считает криптовалютный спекулянт 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Билл Барух, известный криптовалютный спекулянт, точно предсказавший падение и последующее восстановление биткиона, утверждает, что цена крупнейшей криптовалюты поднимется до $11500 в скором времени. Господин Барух, президент трейдинговой компании Blue Line Futures, уже доказал, что его прогнозы сбываются. Так, в феврале 2018 года, когда курс биткоина (BTC) опустился до $7200, аналитик предсказал скорое возращение его цены к $10000. Трейдер уверен, что крупнейшие криптовалюты продолжат расти. Свою уверенность он связывает с тем, что недавно в США закончился День уплаты налогов. При этом рынок цифровых валют, по словам аналитика, будет наиболее привлекателен в длительной перспективе. Билл Барух отметил значительную роль в восстановлении рынка альтернативных криптовалют, которые он назвал катализатором его роста. Напомним, своими оптимистическими прогнозами развития криптоиндустрии недавно поделился также сооснователь компании Fundstrat Том Ли. Предприниматель также заявил, что рынок начнет расти после окончания Дня уплаты налогов.
текст: Антон Кузнецов, фото: Bill BL Futures / Twitter ‏
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