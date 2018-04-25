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Биткоин назвали «величайшей аферой в истории»
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Биткоин назвали «величайшей аферой в истории» 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Билл Харрис, бывший генеральный директор PayPal, опубликовал любопытный материал на сайте Recode, в котором назвал биткоин величайшей аферой в истории. По его словам, он уже устал описывать криптовалюту такими словами, как «спекулятивную», «азартную» или даже «раздутую, словно пузырь». «Хорошо, я скажу это: биткоин — это афера», — заявил Харрис.
Бизнесмен пишет, что цена биткоина работает по схеме, когда курс искусственно завышается спекулянтами, в следствии чего актив можно продать по весьма завышенной цене. Единственными проигравшими в криптовалютном пространстве Харрис называет «плохо информированных покупателей, оказавшихся в спирали жадности».
«Результат — массовый переход богатства от обычных семей к интернет-провайдерам… Всё это обретает смысл только тогда, когда одни люди думают, что другие купят его по более высокой цене. В какой разумной вселенной кто-то может просто выпустить электронный скрипт (или просто объявить, что они намерены это сделать) и создать из воздуха миллиарды долларов? Это не имеет никакого смысла», — отметил Харрис.
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