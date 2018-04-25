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Отечественный блокчейн стартап Tkeycoin привлечет иностранные инвестиции в Россию
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Отечественный блокчейн стартап Tkeycoin привлечет иностранные инвестиции в Россию 

ТАСС 1 час назад
Подтверждена информация о проведении основного раунда эмиссии активов Tkeycoin. Проект интересен инвесторам, особенно сейчас, когда рынок начал постепенно оживать.
Российский стартап Tkeycoin DAO официально подтвердил информацию о проведении основного раунда эмиссии цифровых активов в рамках публичного crowdsale. Основной раунд начнется начнется 1 мая 2018 года.
В преддверии эмиссии Tkeycoin осуществил масштабное обновление, сегодня ресурсы Tkeycoin доступны на 9 языках мира, что их делает максимально открытыми для Азиатского и Европейского рынков. По словам основателей, привлечение иностранных инвестиций позволит ускорить реализацию проекта в 4-6 раз, за счёт предоставления необходимых условий для разработки и масштабирования. Ожидаемое привлечение капитала составит $100 млн  Компания нацелена на повышение стоимости цифровых активов за счет направления основного внимания в сторону финансового и банковского секторов и распространению цифрового актива среди большой части гражданского общества. В соответствии с рыночными условиями и технической разработкой, размещение цифровых активов TCD предварительно запланировано на декабрь 2018 года.
Согласно официальному сообщению, привлеченные средства будут направлены на укрепление и расширение платформы посредством органического роста, а также сделок с международными банкам, направленных на увеличение стоимости. Несмотря на сложившуюся ситуацию с международными санкциями, инвесторы смотрят за пределами текущих проблем и принимают решения, исходя из среднесрочной или долгосрочной перспективы.
Особенно инвесторам интересны быстрорастущие IT-компании. Особенно сейчас, когда рынок начал постепенно оживать, инвесторы из Азии настроены особенно оптимистично. Учредители считают, что восстановлению российской экономики поспособствует распространение цифровых решений и современных технологий, что является базой для будущего роста всей индустрии в целом.
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