Экспертиза цен на госзакупках позволяет Москве сэкономить более 7% денежных средств

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель руководителя департамента столицы по конкурентной политике Александр Зинин.

«Если говорить об этапах планирования в целом — деятельности и негосударственной экспертизы, и мероприятия по согласованию обоснованности потребности, то они дают 13% снижения, то есть на этапе планирования оптимизация цен — 13%. То есть экспертиза цен дает 7-7,5%, и еще дополнительный эффект от деятельности межведомственной рабочей группы, которая смотрит именно параметра проекта. То есть еще до публикации мы экономим сумму в процентах порядка 13%», — сказал А. Зинин.

Он добавил, что стоимость снижается еще на 12% в ходе конкурентной борьбы в итоге торгов. В сумме, как уточнил А. Зинин, оптимизация цены достигает 25%. «Четверть средств — это то, что реально экономится при проведении всех мероприятий на каждом из этапов закупочной цены», — сказал он.