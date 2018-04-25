Специалисты отметили рост цен на аренду жилья в Красноярске

Аренда жилья в Красноярском крае за последний месяц ощутимо подорожала. Поднялись цены и на номера в отелях. Об этом сообщили в пресс‐службе регионального Управления госстатистики.

По расчетам статистов, за однушку в регионе теперь можно отдать больше 11 тысяч рублей, а самая скромная двушка обойдется почти в 14 тысяч. Подорожали и гостиницы: за сутки в красноярском отеле придется заплатить 1800 рублей.

Несмотря на повышение цен, Красноярский край остается вторым регионом в стране по доступности жилья среди

городов-миллионников