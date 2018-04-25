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Специалисты отметили рост цен на аренду жилья в Красноярске
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Специалисты отметили рост цен на аренду жилья в Красноярске 

360tv.ru 49 минут назад
Фото: 360tv.ru
Аренда жилья в Красноярском крае за последний месяц ощутимо подорожала. Поднялись цены и на номера в отелях. Об этом сообщили в пресс‐службе регионального Управления госстатистики.
По расчетам статистов, за однушку в регионе теперь можно отдать больше 11 тысяч рублей, а самая скромная двушка обойдется почти в 14 тысяч. Подорожали и гостиницы: за сутки в красноярском отеле придется заплатить 1800 рублей.
Несмотря на повышение цен, Красноярский край остается вторым регионом в стране по доступности жилья среди
городов-миллионников
Накануне стало известно, что почти 78 семей обманутых дольщиков в Красноярске в скором времени заселятся в многоэтажку, которая строилась на протяжении 12 лет.
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