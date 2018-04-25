В Москве наиболее востребованы дорогие отели и эконом-гостиницы

МОСКВА , 25 апр — РИА Недвижимость. Наиболее востребованными в Москве гостиницами в первом квартале стали гостиницы высокого и эконом-класса, говорится в пресс-релизе консалтинговой компании JLL.

Как уточняется в нем, загрузка гостиниц высокого ценового сегмента составила 74%, «эконом» — 69%.

В самых недорогих качественных гостиницах (средняя цена за номер в первом квартале — 2,4 тысячи рублей) было занято 69% номеров. В московском люксовом сегменте средний тариф по итогам квартала составил практически столько же, сколько и за весь довольно успешный 2017 год — около 18 тысяч рублей, сообщается в пресс-релизе.

В среднем загрузка на столичном рынке, по данным компании, увеличилась на 3,5 процентного пункта — до 65%, средний тариф (ADR) снизился на 4% — до 7,1 тысячи рублей. Доходность на номер в среднем по рынку осталась на уровне прошлого года — 4,4 тысячи рублей.