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«Юлмарт» в два раза увеличит количество пунктов выдачи заказов в регионах России
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«Юлмарт» в два раза увеличит количество пунктов выдачи заказов в регионах России 

ТАСС 14 минут назад
Фото: new-retail.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Один из десяти крупнейших интернет-магазинов страны «Юлмарт» до конца апреля в два раза увеличит количество пунктов выдачи заказов в регионах РФ. Об этом в среду сообщили в пресс-службе компании.
"Юлмарт" расширяет сеть партнерских пунктов выдачи заказов. Теперь покупатели «Юлмарта»смогут забирать заказы в отделениях логистического партнеёра компании — негосударственного оператора российского рынка экспресс— доставки DPD в России. До конца апреля 2018 года к сети партнерских пунктов выдачи заказов «Юлмарта» будут подключены 500 точек DPD в Приволжском, Уральском, Центральном и Южном федеральных округах", — сказано в сообщении.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе, сейчас собственных и партнерских пунктов выдачи у компании около 400 штук.
"Юлмарт" — частный российский онлайн-ритейлер, основанный в 2008 году в Санкт-Петербурге. Компания продает более 130 тыс. наименований товаров: от цифровой и бытовой техники и электроники до детских и автотоваров. Входит в десятку крупнейших интернет-магазинов России по версии рейтинга Data Insight E-Commerce Index top-100 по итогам 2017, 2016 и 2015 годов.
"Юлмарт" начал выдавать заказы в партнерских пунктах выдачи заказов в декабре 2017 года. Пилотный проект стартовал в Москве и Московской области. Первым партнером стал сервис Pick-Up, сейчас в регионе подключено 45 объектов.
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