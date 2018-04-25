«Юлмарт» в два раза увеличит количество пунктов выдачи заказов в регионах России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 25 апреля. / ТАСС /. Один из десяти крупнейших интернет-магазинов страны «Юлмарт» до конца апреля в два раза увеличит количество пунктов выдачи заказов в регионах РФ . Об этом в среду сообщили в пресс-службе компании.

"Юлмарт" расширяет сеть партнерских пунктов выдачи заказов. Теперь покупатели «Юлмарта»смогут забирать заказы в отделениях логистического партнеёра компании — негосударственного оператора российского рынка экспресс— доставки DPD в России. До конца апреля 2018 года к сети партнерских пунктов выдачи заказов «Юлмарта» будут подключены 500 точек DPD в Приволжском, Уральском, Центральном и Южном федеральных округах", — сказано в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, сейчас собственных и партнерских пунктов выдачи у компании около 400 штук.

"Юлмарт" — частный российский онлайн-ритейлер, основанный в 2008 году в Санкт-Петербурге. Компания продает более 130 тыс. наименований товаров: от цифровой и бытовой техники и электроники до детских и автотоваров. Входит в десятку крупнейших интернет-магазинов России по версии рейтинга Data Insight E-Commerce Index top-100 по итогам 2017, 2016 и 2015 годов.