Эксперты отметили высокий уровень скидок на элитные дома Лазурного берега

МОСКВА , 25 апр — РИА Недвижимость. Скидки на элитную жилую недвижимость на Лазурном берегу Франции могут достигать 30%, говорится в сообщении международного агентства недвижимости Savills.

"Значительный объем предложения премиальной недвижимости делает возможным получение скидок 10-30% от первоначальной цены", — говорится в нем.

Статистика компании по сделкам в бюджете свыше 10 миллионов евро показывает, что средние цены снизились по сравнению с 2011 годом на 40%. Но в основном, это связано с тем, что в 2011 году ряд высокобюджетных объектов приобретался по чрезвычайно высокой стоимости, отмечается в сообщении.

Средние же цены квадратного метра остаются, по данным компании, преимущественно стабильными и близкими к показателям 2006 года.

Как говорится в сообщении, цены элитное жилье на Лазурном берегу варьируются от 80 тысяч евро за квадратный метр в Сен-Жан-Кап-Ферра до 10-15 тысяч евро в удаленных от моря коммунах Вальбонн и Сен-Поль-де-Ванс.

Граждане Франции, в основном, приобретают премиальное жилье нижнего ценового сегмента: около половины всех сделок в бюджете от 2 до 5 миллионов евро совершаются именно французами, отмечается в пресс-релизе.