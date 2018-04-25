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Эксперты отметили высокий уровень скидок на элитные дома Лазурного берега
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Эксперты отметили высокий уровень скидок на элитные дома Лазурного берега 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Недвижимость. Скидки на элитную жилую недвижимость на Лазурном берегу Франции могут достигать 30%, говорится в сообщении международного агентства недвижимости Savills.
"Значительный объем предложения премиальной недвижимости делает возможным получение скидок 10-30% от первоначальной цены", — говорится в нем.
Статистика компании по сделкам в бюджете свыше 10 миллионов евро показывает, что средние цены снизились по сравнению с 2011 годом на 40%. Но в основном, это связано с тем, что в 2011 году ряд высокобюджетных объектов приобретался по чрезвычайно высокой стоимости, отмечается в сообщении.
Средние же цены квадратного метра остаются, по данным компании, преимущественно стабильными и близкими к показателям 2006 года.
Как говорится в сообщении, цены элитное жилье на Лазурном берегу варьируются от 80 тысяч евро за квадратный метр в Сен-Жан-Кап-Ферра до 10-15 тысяч евро в удаленных от моря коммунах Вальбонн и Сен-Поль-де-Ванс.
Граждане Франции, в основном, приобретают премиальное жилье нижнего ценового сегмента: около половины всех сделок в бюджете от 2 до 5 миллионов евро совершаются именно французами, отмечается в пресс-релизе.
Как указывается в нем, в сегменте от 10 милионов евро практически все покупатели — иностранные граждане. По данным компании, граждане России и стран Восточной Европы возвращаются на рынок, но делают выбор в пользу более низких бюджетов, чем ранее. Также велика доля их присутствия на рынке аренды.
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