Назвали улицы Ярославля с самыми дорогими квартирами

Хотите купить квартиру в Ярославле ? Приготовьте ваши денежки, будто собрались переезжать в столицу. Эксперты сервиса Garnet.House проанализировали самые дорогие квартиры в городе, назвав улицы, где за квадратный метр придётся выложить от 100 тысяч рублей.

В топ-5 таких улиц попали только дома в центре города. На пятом месте оказалась улица Некрасова, где средняя стоимость квадратного метра 111 269 рублей. Получается, за хорошую трёшку в 100 квадратных метров придётся отдать больше 11 миллионов рублей.

На четвёртой строчке рейтинга улица Салтыкова-Щедрина, где жильё обойдётся в среднем в 113,4 тысячи рублей за квадратный метр.

Топ-3 рейтинга открывает проспект Октября с ценами на недвижимость по 116,5 тысячи рублей за квадратный метр.

Оказывается, жильё на Волжской набережной — не самое дорогое в Ярославле. Эта улица попала на вторую строчку с ценами по 152,2 тысячи рублей за квадратный метр.

Районы с самыми дешёвыми «однушками» в Ярославле.

— Самой дорогой улицей Ярославля по уровню цен на квадратные метры стала Большая Октябрьская, — рассказали эксперты рейтинга. — Здесь средний уровень цен за один квадратный метр находится на уровне 163 695 рублей. Таким образом, общая стоимость квартиры площадью более 100 квадратных метров будет составлять около 16,3 миллиона рублей.

При этом аналитики рассказали, что одна из самых дорогих квартир Ярославля продаётся за 39,5 миллиона рублей. За эти деньги можно купить жильё больше 170 квадратных метров в самом центре Ярославля. Посмотреть на элитную недвижимость города можно в нашей подборке.