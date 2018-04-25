Более 37 тонн отходов собрали участники акции «Разделяй и используй»

Более 37 тонн отходов собрали участники акции «Разделяй и используй» в 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«Акция «Разделяй и используй» проводится ежегодно в течение нескольких лет и в 2018 г. проходила с 9 по 22 апреля на территориях 10 административных округов Москвы . Уже ставшие хорошо известными горожанам специально маркированные мобильные пункты за две недели объехали 50 школ, 10 вузов и 10 наиболее посещаемых мест города, делая часовые остановки. В рамках акции на переработку можно было сдать следующие виды отходов: бумагу и картон; пластик; металл; стекло; оргтехнику. В итоге участники акции «Разделяй и используй» в 2018 г. собрали 37,6 тонны отходов», — говорится в сообщении.

Как уточняется, наибольшее количество отходов собрали жители Западного административного округа Москвы (7,1 тонн), на втором месте СВАО (6,7 тонн), на третьем — ЦАО (6,5 тонн). По видам отходов больше всего было собрано бумаги — 30,9 тонн, стекла — 3,4 тонн, пластика — 2 тонны, оргтехники — 641 кг, металла — 566 кг.

Все собранные отходы при участии ООО «Эколайн» будут отправлены на переработку: макулатура (ООО «Руспапир», ООО «Макулатурная компания»); пластик (ООО «Экополимер», ООО «Экотраст»); стекло (ООО «Гласс-Эко»); металл, алюминий (ООО «Вторпромснаб»); оргтехника (АО «Петромакс»).

«Московские школы уже не первый год активно участвовали в данной акции. Традиционно среди школ проводился конкурс, в итоге школы-победители, занявшие первые три места за сбор и передачу на переработку наибольшего количества отходов по весу, получили награды. Первое место заняла школа №37 собравшая 1,7 тонны отходов, второе место школа №1239 — более 1,4 тонны отходов и третье место школа №719 — более 1,2 тонны», — добавляется в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что на портале «Активный гражданин» в этом году проводилось голосование по оценке акции «Разделяй и используй», в котором приняли участие более 142 тыс. человек. 82,45% участников голосования поставили 5 баллов данной акции (по пятибалльной шкале), таким образом, средняя оценка акции — 4,63 балла.

«Главная задача проекта — это популяризация экологически ответственного образа жизни, информирование горожан о необходимости селективного сбора отходов, о стационарных пунктах приема вторсырья в городе и правилах подготовки отходов к сдаче на переработку. И, как показывают результаты акции «Разделяй и используй» в 2018 г., интерес и активность горожан к раздельному сбору отходов растет», — резюмировали в пресс-службе.