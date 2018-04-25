Куда еще можно успеть поехать на майские праздники

Аналитики онлайн-сервисов планирования путешествий совместно с агентством «Прайм» составили список предложений по бюджетным туристическим направлениям, куда могут отправиться россияне, когда до начала майских праздников осталось всего несколько дней.

Италия, Германия, Чехия и Из зарубежных направлений лидером с большим отрывом стала Грузия , следом идут Турция Испания . Рейтинг наиболее часто бронируемых полетов в города зарубежья выглядит так: Тбилиси Стамбул , Барселона, Прага , Тель-Авив, Кишинев

Российские направления

Эксперты OneTwoTrip решили напомнить москвичам, что, помимо отдаленных направлений, есть интересные места, куда можно отправиться без особых временных и материальных затрат.

Так, например, в Звенигород удобнее всего добраться на собственном автомобиле или на пригородной электричке всего за 150 рублей, а в прекрасный город Владимир — на поезде от 538 рублей (проживание — от 400 рублей в сутки). Достаточно доступным выглядит и поездка в Калугу, куда билет на поезд стоит от 420 рублей (проживание — от 830 рублей в сутки). Кроме того, родина Циолковского находится всего в 45 минутах полета на самолете, который подарит интересный опыт короткого авиапутешествия за 1,7 тысячи рублей в обе стороны.

Признанным лидером познавательного путешествия для россиян всегда остается Санкт-Петербург (проезд на поезде от 3 тысяч рублей за билет в обе стороны, проживание — от 1,5 тысячи рублей в сутки). Во время длинных выходных можно позволить себе поездку в Казань (3,9 тысячи рублей за билет в обе стороны, проживание — от 350 рублей в сутки) или в Нижний Новгород (4,6 тысячи рублей за билет в обе стороны, проживание — от 1,8 тысячи рублей в сутки).

Примечательно, что еще можно выбрать отдых и на курортах Большого Сочи, куда авиабилет в обе стороны стоит от 4,7 тысячи рублей, а проживание — от 500 рублей в сутки.

Зарубежные направления

"На сегодняшний день у путешественников еще есть неплохой шанс приобрести выгодный авиаперелет. Так, авиабилет туда-обратно в Ларнаку Кипр ) обойдется в 8,7 тысячи рублей, в Анталию (Турция) — от 9,4 тысячи рублей, Берлин (Германия) — от 9,4 тысячи рублей, Стамбул (Турция) — от 11,7 тысячи рублей и в Сочи — от 4,6 тысячи рублей", — сообщили аналитики OZON.travel.

В метапоиске momondo.ru заверили, что среди безвизовых зарубежных направлений наиболее выгодным оказался Минск , где средняя стоимость авиабилетов составила 6,8 тысячи рублей.

"Привлекательной выглядит и поездка в Кишинев. Рейсы в столицу Молдавии стоят в среднем 11 тысяч рублей, а одна ночь в двухместном номере трехзвездочного отеля здесь обойдется в 1,6 тысячи рублей. Стамбул всегда был одним из трендовых направлений последних полутора лет, поездка туда все еще радует россиян невысокой стоимостью перелета (в среднем 15,7 тысячи рублей). Помимо всего прочего, Стамбул предлагает еще и довольно приятные внутренние цены. Так, стоимость одной ночи в двухместном номере трехзвездочного отеля на период майских праздников начинается от 1 тысячи рублей", — рассказала представитель компании Ирина Рябовол

Если визовые проблемы перед майскими праздниками кого-то не касаются, то можно смело отправляться в Вильнюс , куда перелет обойдется в 11 тысяч рублей, а ночь в отеле класса 3 звезды будет стоить от 2,1 тысячи рублей.

Специалисты momondo.ru также рекомендуют обратить внимание на столицу Венгрии . Билет «туда-обратно» в Будапешт обойдется в 15,8 тысячи рублей, а ночевка в отеле класса 3 звезды — 1,8 тысячи рублей.

Обладателям шенгенских виз в компании OneTwoTrip порекомендовали провести несколько дней в Лейпциге . «Благодаря лоукостерам, есть возможность отправиться в Лейпциг меньше чем за 10 тысяч рублей! А проживание в отеле можно рассчитывать от 3,7 тысячи рублей в сутки», — сообщили аналитики.