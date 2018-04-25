В мемориально-патронатной акции на Преображенском некрополе приняла участие богородская молодежь

Традиционная акция общественного патроната над воинскими захоронениями и мемориалами погибшим защитникам Родины состоялась на Преображенском кладбище.

На Преображенском некрополе в субботу, 21 апреля, прошла общегородская акция по благоустройству мест захоронений защитников Отечества. В ней приняли участие молодежные организации ВАО, представители общественных организаций, ветераны Великой Отечественной войны и труда. Участниками акции стали представители Детского молодежного актива «Богородская юность» — завсегдатаи памятных мероприятий Восточного округа.