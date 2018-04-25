В мемориально-патронатной акции на Преображенском некрополе приняла участие богородская молодежь 

Традиционная акция общественного патроната над воинскими захоронениями и мемориалами погибшим защитникам Родины состоялась на Преображенском кладбище.
На Преображенском некрополе в субботу, 21 апреля, прошла общегородская акция по благоустройству мест захоронений защитников Отечества. В ней приняли участие молодежные организации ВАО, представители общественных организаций, ветераны Великой Отечественной войны и труда. Участниками акции стали представители Детского молодежного актива «Богородская юность» — завсегдатаи памятных мероприятий Восточного округа.
После митинга и возложения цветов к Вечному огню участники акции отправились на уборку. Они протирали плиты, убирали мусор с дорожек. По окончании работы Титова Екатерина, Титова Наталья Юрьевна, Титов Иван, Кашинцев Михаил и Токаревы Кирилл, Катя и Арсений рассказали, что главным девизом сегодняшнего дня стали слова: «Пусть у героев будет чисто!».