«Вода России» приглашает волонтеров на уборку берегов водоемов

МОСКВА , 25 апр — РИА Новости . Организаторы акции «Вода России» приглашают свердловских волонтеров подключиться к уборке берегов водоемов, сообщается на сайте администрации области.

Акция стартовала в апреле и продлится до 15 сентября. Ожидается, что в регионе помимо волонтеров к ней присоединятся сотрудники предприятий, организованные отряды добровольцев и неравнодушные жители области.

После завершения общероссийской акции по уборке водоемов и их берегов «Вода России» будет составлен рейтинг регионов, показавших лучшие результаты.