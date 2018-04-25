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«Вода России» приглашает волонтеров на уборку берегов водоемов
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«Вода России» приглашает волонтеров на уборку берегов водоемов 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Организаторы акции «Вода России» приглашают свердловских волонтеров подключиться к уборке берегов водоемов, сообщается на сайте администрации области.
Акция стартовала в апреле и продлится до 15 сентября. Ожидается, что в регионе помимо волонтеров к ней присоединятся сотрудники предприятий, организованные отряды добровольцев и неравнодушные жители области.
После завершения общероссийской акции по уборке водоемов и их берегов «Вода России» будет составлен рейтинг регионов, показавших лучшие результаты.
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