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Эксперты подсчитали количество жилых лотов в продаже в небоскребах Москвы
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Эксперты подсчитали количество жилых лотов в продаже в небоскребах Москвы 

Ведомости 48 минут назад
Фото: Ведомости
В небоскребах Москвы выставлено на продажу около 7 600 жилых лотов, рассказала гендиректор риелторской компании «Метриум» Наталья Круглова на конференции «Небоскребы России».
«Сейчас на рынке 40 проектов, которые мы могли бы отнести к жилью, 12 из них вышли с начала 2017 г. По количеству проектов это 10% рынка. Но если мы смотрим по количеству лотов, то это уже 20% рынка», — отметила она.
В структуре предложения доминирует бизнес-сегмент, а больше всего небоскребов расположено на севере, северо-востоке, западе и центре столицы.
Цены на жилье в небоскребах выше средних по рынку на 15-20%, но в элитном сегменте стоимость жилья в небоскребах дешевле
По данным «Метриума», средняя стоимость квадратного метра в комфорт-классе в небоскребе превышает 184 000 руб., в среднем по рынку — около 152 000 руб. Стоимость «квадрата» в элитном сегменте в небоскребах составляет 504 500 руб., среднерыночная — около 753 000 руб.
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