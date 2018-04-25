Эксперты подсчитали количество жилых лотов в продаже в небоскребах Москвы

В небоскребах Москвы выставлено на продажу около 7 600 жилых лотов, рассказала гендиректор риелторской компании «Метриум» Наталья Круглова на конференции «Небоскребы России».

«Сейчас на рынке 40 проектов, которые мы могли бы отнести к жилью, 12 из них вышли с начала 2017 г. По количеству проектов это 10% рынка. Но если мы смотрим по количеству лотов, то это уже 20% рынка», — отметила она.

В структуре предложения доминирует бизнес-сегмент, а больше всего небоскребов расположено на севере, северо-востоке, западе и центре столицы.

Цены на жилье в небоскребах выше средних по рынку на 15-20%, но в элитном сегменте стоимость жилья в небоскребах дешевле

По данным «Метриума», средняя стоимость квадратного метра в комфорт-классе в небоскребе превышает 184 000 руб., в среднем по рынку — около 152 000 руб. Стоимость «квадрата» в элитном сегменте в небоскребах составляет 504 500 руб., среднерыночная — около 753 000 руб.