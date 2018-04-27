Предприниматели Центрального рынка устроили забастовку

В четверг Центральный рынок приостановил работу. По громкой связи всех посетителей попросили покинуть территорию, а затем опустили жалюзи у входа. После этого предприниматели собрались вместе для обсуждения реконструкции улицы Баранова. Бизнесменов возмутил не факт ремонта, а сам проект, после которого улица станет пешеходной.

Татьяна Кязимова, предприниматель:

— Мы не против реконструкции, пусть будет хорошо и красиво, но нам нужны парковочные места для посетителей.

Анжела Богданова, предприниматель:

— Всё-таки придётся нас закрыть, когда участок наш будут заделывать. Насколько? Когда это начнётся и закончится? Потому что нам нужно всё рассчитывать, как за всё расплачиваться. И работникам свой бюджет планировать, никто ведь нас никак не информирует.

На встречу с предпринимателями к центральному рынку пришёл заместитель главы города. Он заверил, что работоспособность рынка будет обеспечена.

— Никто умышленных проблем не создаёт. Ещё раз повторю, что участок улицы Баранова от Горького до Партизанской достаточно небольшой. На этом участке парковок действительно не будет. Но будет обеспечен подъезд для загрузки и выгрузки товаров. То есть, обеспечена работоспособность рынка. Дальше парковки будут, пожалуйста, пользуйтесь, и покупатели будут пользоваться.