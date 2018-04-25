Загранпаспорта и права подорожают

Кабмин одобрил новеллы в Налоговом кодексе, инициированные МВД РФ , на прошедшем на минувшей неделе заседании.

После того, как проект утвердят в Госдуме , размер некоторых госпошлин за выдачу документов гражданам РФ существенно вырастет.

На «загранник» с чипом для взрослого придется потратить пять тысяч рублей вместо 3500, на ребенка до 14 лет — 2500 рублей, ставка вырастет на тысячу.

Свидетельство о регистрации автомобиля, снабженное электронной начинкой подорожает до полутора тысяч с 500 рублей.

За выдачу национальных прав в пластике взамен утраченных или состарившихся до неузнаваемости будут взимать три тысячи рублей вместо двух.

В МВД рост государственных пошлин объясняют подорожанием затрат на изготовление документов на пластиковых носителях.