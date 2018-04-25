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Загранпаспорта и права подорожают
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Загранпаспорта и права подорожают 

Время бухгалтера 1 час назад
Кабмин одобрил новеллы в Налоговом кодексе, инициированные МВД РФ, на прошедшем на минувшей неделе заседании.
После того, как проект утвердят в Госдуме, размер некоторых госпошлин за выдачу документов гражданам РФ существенно вырастет.
На «загранник» с чипом для взрослого придется потратить пять тысяч рублей вместо 3500, на ребенка до 14 лет — 2500 рублей, ставка вырастет на тысячу.
Свидетельство о регистрации автомобиля, снабженное электронной начинкой подорожает до полутора тысяч с 500 рублей.
За выдачу национальных прав в пластике взамен утраченных или состарившихся до неузнаваемости будут взимать три тысячи рублей вместо двух.
В МВД рост государственных пошлин объясняют подорожанием затрат на изготовление документов на пластиковых носителях.
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