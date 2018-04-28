«Газпром нефть» представила проект по изучению арктического нарвала

"Газпром нефть" запускает программу по изучению редкого нарвала — арктического животного, занесенного в Красную книгу.

До настоящего времени комплексные исследования этого вида не проводились.

Этот проект позволит оценить состояние популяции нарвала в западном секторе арктической зоны России , а также сформировать программу по сохранению нарвала и среды его обитания.

"Газпром нефть" планирует также задействовать свой арктический флот и вертолеты для сбора данных о нарвале.

"Газпром нефть" является признанным лидером промышленного освоения российской Арктики и уже реализует несколько комплексных программ по изучению и защите окружающей среды в этом регионе", — отметил Дюков.

Он подчеркнул, что освоение российского Севера должно происходить с сохранением его хрупкой и уникальной экосистемы.