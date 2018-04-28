«Газпром нефть» представила проект по изучению арктического нарвала 

"Газпром нефть" запускает программу по изучению редкого нарвала — арктического животного, занесенного в Красную книгу.
Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков представил 27 апреля проект «Нарвал. Легенда Арктики» на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО) 27 апреля, которое проходило под председательством Владимира Путина.
До настоящего времени комплексные исследования этого вида не проводились.
Этот проект позволит оценить состояние популяции нарвала в западном секторе арктической зоны России, а также сформировать программу по сохранению нарвала и среды его обитания.
"Газпром нефть" планирует также задействовать свой арктический флот и вертолеты для сбора данных о нарвале.
"Газпром нефть" является признанным лидером промышленного освоения российской Арктики и уже реализует несколько комплексных программ по изучению и защите окружающей среды в этом регионе", — отметил Дюков.
Он подчеркнул, что освоение российского Севера должно происходить с сохранением его хрупкой и уникальной экосистемы.