Тольяттихимбанк понизил ставки по вкладам в рублях

Тольяттихимбанк понизил ставки по вкладам в рублях на 0,5—0,8 процентного пункта.

Доходность депозита «Спринт» (на 31 день) составит 4%, а «Благополучие» (на 181 день) — 6% годовых. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей.

Вклады «Копилка» (от 30 тыс. рублей на один год) и «Мультивалютный» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) открываются под 6,3%.

«Сберегательный» (от 50 тыс. рублей на два года) привлекается под 6,7% годовых. Для держателей банковских карт банка депозит «Изумрудный» (на 181 день) открывается под 6%, а «Жемчужный» (на 367 дней) — под 6,3%. Минимальная сумма — 1 тыс. рублей.

По всем вышеуказанным вкладам выплата процентов осуществляется в конце срока.

Продуктовый виджет

Доходность вклада «Рантье» (от 10 тыс. рублей на 181 день) составит 6%, а «Пенсионный-Забота» (от 30 тыс. рублей на один год) — 6,3%. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Капитал» (от 30 тыс. рублей на один год) оформляется под 6,3% годовых. Проценты ежемесячно капитализируются.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Благополучие», «Копилка», «Мультивалютный», «Изумрудный» и «Жемчужный».