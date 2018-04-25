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Аренда однушек подорожала в 45 городах России
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Аренда однушек подорожала в 45 городах России 

Вести.Ru 31 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Стало известно, что в первом квартале нынешнего года аренда однокомнатных квартир стала дороже в среднем на 1,6%, двухкомнатных — на 2,3%, трехкомнатных — на 2%. Об этом говорится в сообщении портала «Мир квартир». Данное исследование российского рынка арены затронуло 69 городов страны.
Итак, в сегменте аренды однокомнатных квартир в первом квартале 2018 года ценники выросли в 45 городах из 69. Снижение ставок продемонстрировали 24 населенных пункта. Более чем на 7% подорожали однушки в Казани — плюс 7,6%, Пензе — плюс 7,4 и Хабаровске — плюс 7,2%.
А вот падение более чем на 5% зафиксировано в шести городах. Больше всего снизились ставки в Екатеринбурге — 7,4%, Иркутске — 7,1%, Ростове-на-Дону 6,4%, Улан-Удэ 5,8%, Подмосковье 5,5% и Челябинске — 5,4%.
Что же касается самых дорогих городов, то после Москвы (31424 руб. /мес.) идут Сочи — 21386 руб. /мес. и Симферополь — 21 334 руб. /мес. Интересно, что Санкт-Петербург лишь на четвертом месте — 20 994 руб. /мес., а замыкает пятерку дорогих городов Севастополь с показателем 19813 руб. /мес.
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