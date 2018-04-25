Аренда однушек подорожала в 45 городах России

Стало известно, что в первом квартале нынешнего года аренда однокомнатных квартир стала дороже в среднем на 1,6%, двухкомнатных — на 2,3%, трехкомнатных — на 2%. Об этом говорится в сообщении портала «Мир квартир». Данное исследование российского рынка арены затронуло 69 городов страны.

Итак, в сегменте аренды однокомнатных квартир в первом квартале 2018 года ценники выросли в 45 городах из 69. Снижение ставок продемонстрировали 24 населенных пункта. Более чем на 7% подорожали однушки в Казани — плюс 7,6%, Пензе — плюс 7,4 и Хабаровске — плюс 7,2%.

А вот падение более чем на 5% зафиксировано в шести городах. Больше всего снизились ставки в Екатеринбурге — 7,4%, Иркутске — 7,1%, Ростове-на-Дону 6,4%, Улан-Удэ 5,8%, Подмосковье 5,5% и Челябинске — 5,4%.