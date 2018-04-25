В Крыму удвоились жалобы из-за торгов по госзакупкам — Аксенов

"С увеличением финансирования и количества бронируемых под эксплуатацию объектов растет и количество жалоб по нашим торгам, связанным с госзакупками. По первому кварталу этого года у нас поступило 752 жалобы, что в два раза больше, чем за тот же период в 2017 году. Тенденция понятна. С Игорем Юрьевичем (главой ФАС Игорем Артемьевым — ред.) обсудили ряд вопросов, как бороться с теми компаниями, которые демпингуют и на конкурсных процедурах допускают падение стартовой цены, в некоторых случаях — сегодня приводили пример — более чем в 10 раз", — отметил глава Республики.

Аксенов подчеркнул, что около 30% жалоб поступило от не участников торгов из других регионов России, которые «заявки не подавали, не собирались участвовать (в торгах — ред.), никаких планов по реализации проектов на территории Республики Крым не имели».

"У них оснований не было, чтобы подавать такие жалобы. К сожалению, в прошлом году таких случаев было достаточно много. С Игорем Юрьевичем (решение этой проблемы — ред.) проговорили, спасибо. Есть понимание. Думаю, что найдем рецепт, как выйти из этого положения", — заверил глава Крыма.