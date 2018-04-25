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В Крыму удвоились жалобы из-за торгов по госзакупкам — Аксенов
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В Крыму удвоились жалобы из-за торгов по госзакупкам — Аксенов 

РИА Новости Крым 35 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
ЯЛТА, 25 апр — РИА Новости Крым. В первом квартале 2018 года в крымские органы власти поступило 752 жалобы по проведению торгов в связи с госзакупками, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом на расширенном совещании Федеральной антимонопольной службы России заявил глава РК Сергей Аксенов.
"С увеличением финансирования и количества бронируемых под эксплуатацию объектов растет и количество жалоб по нашим торгам, связанным с госзакупками. По первому кварталу этого года у нас поступило 752 жалобы, что в два раза больше, чем за тот же период в 2017 году. Тенденция понятна. С Игорем Юрьевичем (главой ФАС Игорем Артемьевым — ред.) обсудили ряд вопросов, как бороться с теми компаниями, которые демпингуют и на конкурсных процедурах допускают падение стартовой цены, в некоторых случаях — сегодня приводили пример — более чем в 10 раз", — отметил глава Республики.
Аксенов подчеркнул, что около 30% жалоб поступило от не участников торгов из других регионов России, которые «заявки не подавали, не собирались участвовать (в торгах — ред.), никаких планов по реализации проектов на территории Республики Крым не имели».
"У них оснований не было, чтобы подавать такие жалобы. К сожалению, в прошлом году таких случаев было достаточно много. С Игорем Юрьевичем (решение этой проблемы — ред.) проговорили, спасибо. Есть понимание. Думаю, что найдем рецепт, как выйти из этого положения", — заверил глава Крыма.
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