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Глава Крыма обсудил с руководителем ФАС меры борьбы с демпингом на торгах
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Глава Крыма обсудил с руководителем ФАС меры борьбы с демпингом на торгах 

РИА Новости 1 час назад
ЯЛТА, 25 апр — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что обсудил с руководителем ФАС РФ Игорем Артемьевым меры борьбы с демпингом на конкурсах по проектированию и строительству крупных объектов ЖКХ в Крыму.
"Есть ряд вопросов. С увеличением финансирования и числа вводимых в Крыму объектов растет и количество жалоб по торгам, связанным с госзакупками. В первом квартале этого года поступило 752 жалобы — это в два раза больше, чем в 2017 году за тот же период. Тенденция понятна, мы с Игорем Юрьевичем (Артемьевым) обсудили, как бороться с компаниями, которые демпингуют и допускают падение цены на конкурсах в 10 раз", — сказал Аксенов.
Он привел в качестве примера проектирование реконструкции тоннельного водовода в Ялту, стартовая цена работ была 420 миллионов рублей. «Выиграла конкурс компания, предложившая 35 миллионов. При этом банковская гарантия соблюдена, все моменты, связанные с антимонопольным законодательством. При этом мы понимаем, что она проект не сделает, там только геология и геодезия стоят около 120 миллионов рублей», — сказал Аксенов.
Аналогичная ситуация сложилась и с другими крупными проектами ФЦП в Крыму, в частности, с реконструкцией коллектора в Симферополе, где падение цены на торгах было допущено в шесть раз. Аксенов добавил, что он совместно с ФАС вырабатывает меры противодействия этому.
Ялтинский тоннельный водовод протяженностью 7,2 километра, обеспечивающий водоснабжение Большой Ялты (от Артека до Фороса), был сооружен в 1964 году. Тоннель проложен сквозь Ялтинский горный массив на глубине 200-900 метров. Вода самотеком подается на южный берег Крыма из Счастливненского водохранилища на северной стороне горной гряды.
По заключениям экспертов, водовод находится в аварийном состоянии. Он является единственным источником водоснабжения Большой Ялты, в случае обвала неукрепленных участков тоннеля население Большой Ялты (140 тысяч человек) останется без водоснабжения, отмечается в первоочередных мероприятиях по обеспечению водоснабжением населения Крыма, подготовленных Минприроды РФ в 2014 году. Ранее глава Крыма сообщил, что стоимость реконструкции стратегического тоннельного водовода выросла с 3,7 до 9 миллиардов рублей.
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