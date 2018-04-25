Глава Крыма обсудил с руководителем ФАС меры борьбы с демпингом на торгах

"Есть ряд вопросов. С увеличением финансирования и числа вводимых в Крыму объектов растет и количество жалоб по торгам, связанным с госзакупками. В первом квартале этого года поступило 752 жалобы — это в два раза больше, чем в 2017 году за тот же период. Тенденция понятна, мы с Игорем Юрьевичем (Артемьевым) обсудили, как бороться с компаниями, которые демпингуют и допускают падение цены на конкурсах в 10 раз", — сказал Аксенов.

Он привел в качестве примера проектирование реконструкции тоннельного водовода в Ялту, стартовая цена работ была 420 миллионов рублей. «Выиграла конкурс компания, предложившая 35 миллионов. При этом банковская гарантия соблюдена, все моменты, связанные с антимонопольным законодательством. При этом мы понимаем, что она проект не сделает, там только геология и геодезия стоят около 120 миллионов рублей», — сказал Аксенов.

Аналогичная ситуация сложилась и с другими крупными проектами ФЦП в Крыму, в частности, с реконструкцией коллектора в Симферополе , где падение цены на торгах было допущено в шесть раз. Аксенов добавил, что он совместно с ФАС вырабатывает меры противодействия этому.

Ялтинский тоннельный водовод протяженностью 7,2 километра, обеспечивающий водоснабжение Большой Ялты (от Артека до Фороса ), был сооружен в 1964 году. Тоннель проложен сквозь Ялтинский горный массив на глубине 200-900 метров. Вода самотеком подается на южный берег Крыма из Счастливненского водохранилища на северной стороне горной гряды.